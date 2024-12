Un’iniziativa che valorizza il territorio

Il mercato contadino di Nerviano rappresenta un’importante iniziativa per la valorizzazione dei prodotti locali. Ogni quarta domenica del mese, la Piazza Chiesa Colorina si trasforma in un vivace punto d’incontro tra produttori e cittadini. Questo evento, frutto della collaborazione tra Slow Food Legnano e il comune di Nerviano, si ispira ai già affermati mercati contadini di altre località come Cantalupo e Legnano. L’obiettivo è quello di promuovere l’acquisto diretto di prodotti freschi e di stagione, sostenendo così l’economia locale e la filiera corta.

Un’ampia selezione di prodotti freschi

Visitando il mercato, i partecipanti possono trovare una vasta gamma di prodotti, tutti rigorosamente locali. Tra i banchi si possono acquistare salumi, pane, dolci, miele, formaggi, vino, olio, birra, riso e una selezione di farine, verdure e frutta di stagione. Ogni prodotto racconta una storia, quella dei produttori che con passione e dedizione lavorano la terra per offrire il meglio ai consumatori. Questo mercato non è solo un’opportunità per fare la spesa, ma anche un modo per conoscere i volti e le storie dietro i prodotti che arrivano sulle nostre tavole.

Un’esperienza per tutta la famiglia

Il mercato contadino di Nerviano è un evento pensato per coinvolgere tutta la comunità. Non solo gli adulti possono beneficiare della qualità dei prodotti, ma anche i bambini possono imparare l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile. Inoltre, l’atmosfera festosa e conviviale rende l’evento un’ottima occasione per socializzare e trascorrere del tempo all’aria aperta. Partecipare al mercato significa anche sostenere l’agricoltura locale e contribuire a un futuro più sostenibile per il nostro territorio.