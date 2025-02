Origini e tradizione del migliaccio napoletano

Il migliaccio napoletano è uno dei dolci più rappresentativi della tradizione culinaria partenopea, specialmente durante il periodo di Carnevale. La sua storia affonda le radici nel Medioevo, quando veniva preparato con il miglio, un cereale che caratterizzava la cucina contadina. Oggi, il miglio è stato sostituito dal semolino, che, unito a ingredienti come la ricotta, le uova, lo zucchero e la scorza d’arancia, crea un dolce dal sapore unico e inconfondibile.

Questo dolce non è solo una prelibatezza, ma un vero e proprio simbolo di convivialità e tradizione familiare. Ogni morso del migliaccio evoca ricordi di feste e riunioni, portando con sé il calore della cucina napoletana. Le varianti del migliaccio sono molteplici: c’è chi lo arricchisce con gocce di cioccolato, chi preferisce l’aggiunta di canditi e uvetta, e chi lo trasforma in una versione più golosa al cioccolato. Ogni famiglia ha la sua ricetta, tramandata di generazione in generazione.

Il migliaccio nella gastronomia contemporanea

Recentemente, il migliaccio napoletano ha trovato una nuova vita anche nei ristoranti e nelle gastronomie, come dimostra l’iniziativa del CreDa a Milano. Qui, il dolce viene riproposto da metà febbraio ai primi di marzo, inserito in un percorso gastronomico che celebra la Gastronomia Popolare. Crescenzo Morlando e Dario Pisani, chef del CreDa, sono i custodi di questa tradizione, portando in tavola piatti che raccontano storie e risvegliano memorie attraverso il gusto.

“Il migliaccio mi riporta indietro nel tempo”, racconta Morlando, “ricordo che nella pasticceria di famiglia sfornavamo anche le sfogliatelle con un ripieno di semola e ricotta. Il profumo di questi ingredienti mi fa tornare bambino.” Anche Pisani sottolinea l’importanza di mantenere viva l’essenza autentica del migliaccio, preferendo una versione tradizionale con pochi ingredienti ben equilibrati.

La ricetta del migliaccio napoletano

Per chi desidera cimentarsi nella preparazione di questo dolce, ecco la ricetta del migliaccio napoletano. Gli ingredienti principali sono: semolino, ricotta di bufala, zucchero, uova, scorza d’arancia e un pizzico di cannella. La preparazione è semplice: si cuoce il semolino in acqua e si unisce alla ricotta e agli altri ingredienti, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Dopo aver versato il tutto in una teglia, si inforna fino a doratura. Il risultato è un dolce soffice e profumato, perfetto per celebrare il Carnevale e le tradizioni napoletane.

Il migliaccio napoletano non è solo un dolce, ma un viaggio attraverso la memoria e la cultura gastronomica di Napoli. Ogni assaggio è un invito a riscoprire le radici e i sapori di una tradizione che continua a vivere nelle cucine delle famiglie e nei ristoranti.