Un angolo di Perù a Torino

Nel cuore di Torino, un ristorante sta conquistando i palati degli amanti della buona cucina: Vale un Perù. Fondato nel 2012 dallo chef Miguel Bustinza e da sua moglie Patricia Trujillo, questo locale rappresenta un ponte tra la cultura culinaria peruviana e il contesto gastronomico torinese. Con un’attenzione particolare agli ingredienti di alta qualità e alle tradizioni culinarie del Perù, Vale un Perù offre un’esperienza autentica che va oltre il semplice pasto.

Tradizione e innovazione nella cucina peruviana

La cucina di Vale un Perù è un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni del Perù. Miguel, con la sua formazione e le sue esperienze culinarie, ha saputo reinterpretare le ricette tradizionali in chiave moderna, mantenendo sempre come priorità la qualità degli ingredienti. Ogni piatto è una celebrazione della biodiversità peruviana, con un’attenzione particolare per l’origine delle materie prime, molte delle quali sono importate direttamente dal Perù. Tra le specialità del ristorante, il ceviche spicca come simbolo della cucina peruviana, recentemente riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio culturale Immateriale dell’Umanità.

Un’esperienza culinaria completa

Vale un Perù non è solo un ristorante, ma un luogo dove ogni dettaglio è curato con passione. Patricia, che gestisce la sala, si occupa anche della selezione di cocktail e dessert, tutti preparati in casa. L’accoglienza calorosa e il servizio attento rendono ogni visita un’esperienza memorabile. Il Pisco Sour, il famoso cocktail peruviano, è un must da provare, preparato secondo la ricetta tradizionale e arricchito da varianti stagionali. Ogni piatto e ogni bevanda raccontano una storia, quella di un amore per la cucina e per la cultura peruviana, che Miguel e Patricia hanno deciso di condividere con Torino.