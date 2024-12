Origini del pangiallo romano

Il pangiallo romano è un dolce tradizionale che affonda le radici nella storia della capitale italiana. Già noto in epoca imperiale, questo dolce è legato ai festeggiamenti del dies natalis solis invicti, una celebrazione che si svolgeva il 25 dicembre per onorare la rinascita del sole dopo il solstizio d’inverno. La sua forma e il suo colore, caratterizzati da una glassa gialla ottenuta con lo zafferano, richiamano proprio il sole, simbolo di buon auspicio e prosperità.

Il pangiallo nella tradizione familiare

Per molti romani, il pangiallo non è solo un dolce, ma un vero e proprio simbolo di famiglia e di ricordi. Marta, una giovane pasticciera di Roma, racconta con affetto il legame che ha con questo dolce, associandolo ai momenti trascorsi con la nonna. “Il pangiallo della mia nonna era il migliore di Leonessa,” afferma Marta, evocando immagini di pranzi festivi e serate in compagnia. Ogni casa ha la sua ricetta, spesso tramandata di generazione in generazione, rendendo il pangiallo un dolce unico e personale.

La rivisitazione moderna: Sole d’Inverno

Recentemente, la pasticceria Gruè ha presentato una rivisitazione contemporanea del pangiallo, chiamata Sole d’Inverno. Questo dolce, che mantiene gli ingredienti tradizionali, si presenta in una forma di cake morbido al cioccolato fondente e caffè, arricchito con miele di fiori di acacia, cannella e frutta secca. “Il bilanciamento tra il caffè e la dolcezza degli altri ingredienti è ciò che rende speciale la mia ricetta,” spiega Marta, che ha voluto omaggiare la tradizione pur apportando delle piccole modifiche per adattarlo ai gusti moderni.

Un dolce per le feste

Il pangiallo, sia nella sua forma tradizionale che nella versione innovativa, è un dolce perfetto per le festività natalizie. La sua preparazione è un atto d’amore, un modo per condividere momenti speciali con amici e familiari. “Portare un pangiallo in dono è un gesto di affetto,” afferma Marta, sottolineando l’importanza di questo dolce nel creare legami e ricordi. Che si tratti di una colazione festiva o di un dessert da servire a fine pasto, il pangiallo è un dolce che non può mancare sulle tavole romane durante il Natale.