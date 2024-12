Il contesto attuale del settore vinicolo

Il comparto vinicolo italiano si trova ad affrontare un anno difficile, caratterizzato da emergenze climatiche e fluttuazioni di mercato. Secondo il ventiduesimo rapporto Ismea-Qualivita, presentato a Roma, il settore ha mostrato una sorprendente resilienza, nonostante una leggera flessione nei dati. Con 25,9 milioni di ettolitri imbottigliati, il quantitativo ha registrato una diminuzione dello 0,7%, mentre il valore dell’imbottigliato è sceso del 2,3%, attestandosi sugli undici miliardi di euro.

In questo contesto, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha definito la situazione come un “miracolo”, sottolineando l’importanza del vino come prodotto di eccellenza italiano. La filiera vinicola, che conta oltre centomila operatori e dà lavoro a 333mila persone, continua a dimostrare la sua vitalità, nonostante le sfide.

Le sfide del mercato e l’export

Il rapporto Ismea-Qualivita ha messo in evidenza anche l’andamento dell’export, che ha raggiunto un valore di 6,89 miliardi di euro, con una leggera flessione dello 0,6% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questo dato rappresenta un incremento del 66% rispetto al 2013, evidenziando una ripresa significativa dopo il periodo di crisi legato alla pandemia.

Il settore vinicolo, pur affrontando difficoltà, ha dimostrato una notevole capacità di adattamento. Gli imprenditori hanno saputo innovare, introducendo prodotti come il vino dealcolato, che ha suscitato inizialmente perplessità ma che ha trovato spazio nel mercato grazie a scelte strategiche e alla valorizzazione delle tradizioni locali.

Il valore culturale del vino italiano

Lollobrigida ha ribadito l’importanza di promuovere un consumo moderato di vino, sottolineando il suo ruolo all’interno di una dieta equilibrata e della cultura gastronomica italiana. Il vino non è solo una bevanda, ma un simbolo di tradizione e identità nazionale, che merita di essere difeso da attacchi ideologici e da una demonizzazione ingiustificata.

Il ministro ha espresso ottimismo per il futuro del settore, auspicando che le sfide attuali possano trasformarsi in opportunità di crescita. La resilienza del comparto vinicolo italiano è un chiaro segnale della capacità di affrontare le difficoltà e di continuare a rappresentare un pilastro dell’economia e della cultura italiana.