Tradizioni culinarie della Pasqua a Napoli

Il pranzo di Pasqua a Napoli è molto più di un semplice pasto; è un vero e proprio rito culturale che affonda le radici nelle tradizioni locali. Durante la Settimana Santa, la città si anima con processioni e celebrazioni che uniscono sacro e profano, culminando nel giorno di Pasqua con un banchetto ricco di sapori e significati. Ogni famiglia ha le proprie usanze, ma ci sono piatti che non possono mancare sulla tavola napoletana in questa occasione speciale.

I piatti imprescindibili del pranzo pasquale

Il pranzo inizia spesso con la fellata, un antipasto composto da affettati misti come soppressata e capocollo, accompagnati da uova sode e formaggi, in particolare la ricotta salata. Questo piatto è caratterizzato dalla presentazione dei salumi, tagliati a fette e disposti su un grande piatto da portata. Invece del pane, si servono il tortano e il casatiello, due torte rustiche che, sebbene simili nell’impasto, si differenziano per la preparazione delle uova: nel tortano, le uova sono incorporate nel ripieno, mentre nel casatiello sono adagiate sulla superficie come decorazione.

La minestra maritata e l’agnello

Un altro piatto tradizionale è la minestra maritata, una preparazione che richiede tempo e dedizione, perfetta per le festività. Questo piatto unisce carne e verdure in un mix di sapori che racconta la storia culinaria di Napoli. Non può mancare, inoltre, l’agnello, simbolo della Pasqua ebraica, che viene preparato in vari modi: arrosto con contorno di patate o in padella con piselli. La ricetta prevede di soffriggere una cipolla, aggiungere la carne e sfumare con vino bianco, per poi unire i piselli e le uova sbattute, creando un piatto ricco e saporito.

Il dolce simbolo della Pasqua: la pastiera

Infine, il pranzo di Pasqua a Napoli si conclude con un dolce che è un vero e proprio simbolo della tradizione: la pastiera. Questo dessert, preparato con ricotta, grano e aromi, è un must per ogni tavola pasquale. La pastiera fatta in casa è particolarmente apprezzata, e chi ha la fortuna di avere una mamma o una nonna che la prepara può considerarsi davvero fortunato. La sua dolcezza e il suo profumo inebriante rappresentano la celebrazione della vita e della rinascita, perfettamente in linea con lo spirito della Pasqua.