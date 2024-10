Il successo di Dinner Club

Il Dinner Club, il format di successo condotto da Carlo Cracco, sta per tornare con la sua terza stagione. Questo programma, che unisce gastronomia e viaggio, ha conquistato il pubblico grazie alla sua formula innovativa. In ogni episodio, Cracco e i suoi ospiti esplorano diverse regioni italiane, scoprendo non solo piatti tipici, ma anche storie e tradizioni locali. La nuova stagione, disponibile su Prime Video dal 21 novembre, promette di portare gli spettatori in un’avventura culinaria senza precedenti.

Un viaggio lungo 550 chilometri

Quest’anno, il Dinner Club si snoderà lungo un itinerario di 550 chilometri, partendo da Roma e attraversando il Lazio, la Campania e la Basilicata, fino a giungere a Brindisi. Questo viaggio non sarà solo un’opportunità per assaporare piatti deliziosi, ma anche per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di queste terre. Ogni tappa del viaggio sarà caratterizzata da incontri con chef locali e produttori, che condivideranno la loro passione per la cucina e i segreti delle ricette tradizionali.

Le nuove regole del Dinner Club

Carlo Cracco ha introdotto tre nuove regole per questa stagione. La prima regola prevede che i partecipanti viaggino tutti insieme, creando un’atmosfera di convivialità e collaborazione. La seconda regola è che il viaggio sarà un’unica grande avventura, dove ogni tappa sarà un’opportunità per scoprire nuovi sapori e luoghi. Infine, la terza regola prevede una cena speciale con un ospite a sorpresa, che renderà ogni episodio unico e imprevedibile. Con un cast di ospiti d’eccezione, tra cui Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo, il Dinner Club si preannuncia ricco di momenti divertenti e commoventi.