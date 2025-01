Un’asta che segna il futuro

All’inizio dell’anno, il mercato di Toyosu a Tokyo ha ospitato un’asta che ha catturato l’attenzione di tutto il Giappone. Un tonno rosso da 276 chilogrammi è stato venduto per 207 milioni di yen, equivalenti a oltre 1,2 milioni di euro. Questo evento non è solo un momento di grande interesse per gli appassionati di sushi, ma rappresenta anche un indicatore significativo per l’ottimismo degli imprenditori del settore ittico. La tradizione di questa asta annuale è radicata nella cultura giapponese e il suo esito è spesso visto come un presagio per l’andamento dell’economia locale.

Il significato del tonno da record

Il tonno, pescato al largo della costa di Oma, nella prefettura di Aomori, è stato acquistato da un grossista e dalla catena di ristoranti di sushi Ginza Onodera. Questo acquisto segna il secondo prezzo più alto mai registrato dal 1999, anno in cui sono iniziate le rilevazioni ufficiali. È interessante notare che, per il quinto anno consecutivo, Ginza Onodera ha ottenuto il tonno a un prezzo record, sottolineando la loro posizione di leader nel mercato. Shinji Nagao, uno dei responsabili della catena, ha dichiarato che il primo tonno dell’anno è considerato un simbolo di fortuna e speranza per il futuro.

Un confronto con il passato

Nonostante il successo di quest’anno, il record assoluto rimane quello stabilito nel 2019, quando un tonno da 278 chilogrammi fu venduto per 333,6 milioni di yen, oltre 2 milioni di euro. Questo tonno fu acquistato da Kiyoshi Kimura, noto come il “Re del tonno”, proprietario della catena Sushi Zanmai. La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto significativo sul mercato del pesce, con i prezzi che sono scesi drasticamente a causa delle restrizioni e della diminuzione della clientela nei ristoranti. Tuttavia, l’asta di quest’anno sembra segnare una ripresa e un ritorno alla normalità per l’industria ittica giapponese.