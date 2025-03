Che cos’è il vino dealcolato?

Il vino dealcolato è una bevanda che presenta una percentuale di alcol inferiore allo 0,5%. Questo prodotto nasce dalla necessità di offrire un’alternativa al vino tradizionale per coloro che desiderano evitare l’alcol per motivi di salute, religione o semplicemente per scelta personale. La produzione di vino dealcolato avviene attraverso processi meccanici che rimuovono l’alcol dal vino già vinificato, mantenendo intatti gli altri componenti aromatici e gustativi. Tuttavia, è importante notare che la rimozione dell’alcol può influenzare la percezione del corpo e dei profumi del vino.

Processi di produzione del vino dealcolato

La produzione di vino dealcolato si basa su due metodologie principali: la distillazione e l’osmosi inversa. La distillazione è un processo più tradizionale, ma l’osmosi inversa è attualmente la tecnica più utilizzata dai produttori. Questo metodo consente di mantenere una maggiore integrità del vino originale, riducendo al minimo la perdita di aromi e sapori. Tuttavia, nonostante l’accuratezza di questi processi, il vino dealcolato può risultare meno aromatico e con un corpo più leggero rispetto al vino tradizionale. Per compensare queste perdite, i produttori spesso aggiungono mosto concentrato, glicerina e mannoproteine, al fine di riequilibrare il profilo gustativo.

Il mercato del vino dealcolato in crescita

Negli ultimi anni, la domanda di vino dealcolato è aumentata, spinta da un cambiamento nelle abitudini dei consumatori e da una maggiore consapevolezza riguardo alla salute. Questo prodotto si rivolge a diverse categorie di persone, tra cui giovani neopatentati, donne in gravidanza, sportivi e chi segue diete ipocaloriche. Inoltre, il vino dealcolato sta guadagnando popolarità anche nel settore della mixology, dove viene utilizzato come base per cocktail analcolici. Nonostante la crescente domanda, la disponibilità di vino dealcolato in Italia è ancora limitata, con poche enoteche che offrono queste referenze. Tuttavia, i ristoranti e i sommelier stanno iniziando a includere opzioni senza alcol nelle loro carte, segnalando un cambiamento positivo nel mercato.