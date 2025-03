Scopri come preparare un antipasto semplice e delizioso in soli 15 minuti

Ingredienti freschi per un antipasto leggero

L’insalata di gamberi e carciofi è un antipasto che combina la freschezza del pesce con la croccantezza degli ortaggi. Per prepararla, avrai bisogno di pochi ingredienti di alta qualità: gamberi freschi, carciofi, rape, pecorino, olio extravergine d’oliva e sale. La semplicità della ricetta permette di esaltare i sapori naturali di ciascun ingrediente, rendendo questo piatto ideale per ogni occasione, dalle cene informali ai pranzi festivi.

Preparazione rapida e semplice

La preparazione di questo antipasto è estremamente veloce e richiede solo 15 minuti. Inizia pulendo i gamberi, rimuovendo il guscio e il budellino. Successivamente, mondati i carciofi, tagliali a metà e rimuovi la barbina interna. Porta a ebollizione una casseruola con acqua salata e scotta i gamberi per circa 30 secondi. Scolali e, nella stessa acqua, aggiungi un po’ di succo di limone per cuocere i carciofi per 7-8 minuti. Nel frattempo, sbuccia le rape e tagliale a fettine sottili. Infine, grattugia il pecorino in grosse scaglie per completare il piatto.

Servire con stile

Per servire l’insalata, disponi i gamberi e i carciofi su un piatto da portata, aggiungendo le fettine di rapa e le scaglie di pecorino. Condisci il tutto con un filo d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Questo piatto non solo è bello da vedere, ma offre anche un’esplosione di sapori freschi e leggeri, perfetti per stimolare l’appetito. L’insalata di gamberi e carciofi è un’ottima scelta per chi cerca un antipasto sano e gustoso, da abbinare a un buon vino bianco.