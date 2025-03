Una ricetta semplice e deliziosa per un secondo piatto di pesce da gustare

Ingredienti per il polpo al vino rosso

Per preparare il polpo al vino rosso, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

1 polpo di circa 1 kg

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

250 ml di vino rosso

1 foglia di alloro

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Succo di mezzo limone

Olio di semi per la maionese

Preparazione del polpo al vino rosso

Iniziate la preparazione del polpo al vino rosso pulendo accuratamente il polpo. Separate il corpo dai tentacoli, rimuovete gli occhi e il becco. In una casseruola capiente, scaldate un filo d’olio e aggiungete la cipolla affettata e l’aglio sbucciato. Rosolate a fuoco lento per circa 7-8 minuti, fino a quando la cipolla diventa trasparente.

A questo punto, unite il polpo nella casseruola, alzate la fiamma e salate. Fate insaporire per 2 minuti, quindi versate il vino rosso e aggiungete la foglia di alloro. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco moderato per circa 1 ora e 15 minuti. Una volta cotto, spegnete il fuoco e lasciate intiepidire il polpo nel suo liquido di cottura.

Preparazione della maionese al vino rosso

Per preparare la maionese, filtrate il liquido di cottura del polpo e pesatene 100 g. Versate il liquido in un contenitore cilindrico e aggiungete a filo 250 g di olio di semi, montando con un mixer a immersione fino a ottenere una consistenza cremosa. Completate la maionese aggiungendo il succo di mezzo limone per dare freschezza al piatto.

Impiattamento e abbinamenti

Servite il polpo al vino rosso accompagnato dalla maionese preparata. Questo piatto si sposa perfettamente con un’insalata di stagione, che aggiunge freschezza e croccantezza al pasto. Il polpo al vino rosso è ideale per una cena elegante o per sorprendere i vostri ospiti con un secondo piatto di pesce ricco di sapore e colore.