Un Natale insolito con KFC

Questo Natale, KFC ha deciso di rompere gli schemi con una proposta davvero unica: una candela al profumo di pollo fritto. In un periodo in cui i regali tradizionali come dopobarba e calzini dominano le liste dei desideri, la catena di fast food ha scelto di sorprendere i propri clienti con un prodotto che ha già fatto parlare di sé. La candela, realizzata in collaborazione con Homesick, è andata sold out in pochissimo tempo, dimostrando che l’originalità può conquistare anche i più scettici.

Un’idea audace e originale

La candela, dal nome evocativo “Bucket of Chicken”, non è solo un oggetto decorativo, ma un vero e proprio pezzo di conversazione. Chi avrebbe mai pensato di profumare la propria casa con l’aroma di pollo fritto? Questa iniziativa segue il lancio di un profumo chiamato “Eau de BBQ”, che ha riscosso un successo simile. KFC sta quindi cavalcando l’onda della novità, proponendo prodotti che sfidano le convenzioni e attirano l’attenzione dei consumatori.

Un regalo per tutti i gusti

Oltre alla candela, KFC offre una serie di alternative per i regali natalizi. Tra queste, una decorazione per l’albero a forma di coscia di pollo con cappello di Babbo Natale e una candela al profumo di biscotti al burro, che sembra essere una scelta più tradizionale. Inoltre, per i più tecnologici, KFC ha lanciato in Spagna il “Eduardochi”, un Tamagotchi a forma di coscia di pollo, un regalo vintage che sicuramente farà felici i più giovani. Con queste proposte, KFC dimostra di saper mixare tradizione e innovazione, offrendo qualcosa di unico per ogni tipo di cliente.

Il successo delle novità gastronomiche

Il fenomeno delle candele e dei profumi ispirati al cibo non è una novità, ma KFC ha saputo portarlo a un nuovo livello. La combinazione di nostalgia e curiosità ha spinto molti a voler provare questa esperienza sensoriale. La candela al profumo di pollo fritto non è solo un regalo, ma un modo per portare un pezzo della cultura popolare direttamente nelle case delle persone. Con un prezzo di 34,95 dollari, è un’opzione accessibile per chi cerca qualcosa di diverso e divertente per le festività.