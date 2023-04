Quanto si spende per mangiare da KFC? Il menù disponibile in Italia, i nostri consigli su cosa assaggiare e i prezzi aggiornati al 2023.

Kentucky Fried Chicken, meglio noto con la sigla KFC, è uno dei fast food più diffusi al mondo, insieme a McDonald’s, Burger King e Subway. Fondato nel 1952 da Harland Sanders a North Corbin negli Stati Uniti, KFC oggi ha la sede principale in Louisville (in cui è custodita la ricetta originale del pollo fritto) e gestisce a livello globale più di 18 mila ristoranti distribuiti in 115 Paesi.

In Italia KFC è presente dal 2014 e conta attualmente 67 punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. Oltre al servizio classico di ristoranzione in loco, offre anche il servizio delivery e il servizio d’asporto drive-thru.

Menù

Il prodotto di punta di KFC è indubbiamente il pollo fritto. Il menù oggi è variegato e include non solo i classici “bucket” di pollo impanato e fritto, ma anche panini, insalate, dessert (principalmente gelati al prezzo massimo di 2,70 €) e altre specialità da gustare come snack o contorno.

Si può scegliere se ordinare i singoli prodotti dal menù, oppure optare per i pratici Box Meal disponibili in vari formati, il cui prezzo varia da 4,20 € a 10,70 €. Generalmente ogni box include un panino, una porzione di patatine fritte, uno snack e una bibita a scelta.

Pollo

Come anticipato, KFC è una catena di fast food nota principalmente per il suo pollo fritto, tant’è che nel menù non sono presenti altre tipologie di carne. I prodotti più amati sono i Tender Crispy e i Tender Original: delle crocchette di pollo morbide all’interno e croccanti in superficie. Per una porzione da 4 pezzi di spendono 6,40 €.

Anche le Hot Wings (ali di pollo piccanti) sono particolarmente apprezzate, insieme alle Cob Original (cosce di pollo fritte). Per le prime si spendono 5 € a porzione, mentre per le seconde da 2 € a 4,90 €, in base al formato scelto.

Bucket

KFC è nota principalmente per i suoi Bucket ricolmi di pollo fritto, preparato in diversi modi. Si parte da 6,40 € per una porzione piccola da 4 Tender (Original e Crispy), fino a un massimo di 23,10 € per un cestino grande contenente 16 pezzi tra Tender, Cob Original e Hot Wings.

Panini

Tutti i panini KFC hanno come ingrediente principale il poll o fritto o grigliato, abbinato a insalata, formaggio Cheddar, maionese. Il Colonel’s Burger, una delle opzioni più vendute, include anche bacon e salsa BBQ. Il prezzo dei vari burger varia da 4,90 € a 5,40 €.

Snack e Contorni

Partiamo dallo snack per eccellenza, le patatine fritte: una porzione standard costa 1,60 €, mentre se abbinata ai Tender Crispy si spendono 2 €.

Si spendono 1,60 € anche per le pannocchie di mais, mentre il purè di patate costa 1,50 €. Una delle opzioni più sfiziose sono i pop corn chicken e i cheese shots (crocchette di formaggio fuso) venduti rispettivamente al prezzo di 2,50 € e 1,90 €.

Chi volesse optare per un’insalatona, ha a disposizione quattro opzioni: l’insalatona vegetariana a 5,10 €, oppure le insalatone con pollo fritto croccante, original o alla griglia, al prezzo di 6,50 €.