Burger King è uno dei fast food più popolari e diffusi al mondo, insieme a McDonald’s, KFC e Old Wild West. Aperto nel 1954 a Miami dai soci fondatori James McLamore e David Edgerton, nel corso di un ventennio si è rapidamente espanso oltreoceano, aprendo nel 1975 la sua prima sede in Europa: inizialmente a Madrid e successivamente a Parigi, nel 1980. Oggi Burger King è presente in 65 Paesi, con circa 11 mila sedi, di cui 7000 solo negli Stati Uniti.

Burger King ha avuto successo fin da subito anche in Italia. Il primo ristorante è stato aperto nel 1999 a Milano e nel giro di 15 anni il numero delle sedi attive sul territorio è salito a 100. Attualmente BK è presente in tutta la Penisola con 175 punti vendita. Scopriamo insieme quali sono le specialità più amate del menù le novità e quali sono i prezzi dei vari panini e degli snack.

Menù

Burger King propone un menù piuttosto vario, che include oltre ai classici hamburger anche insalate, wrap, patatine fritte, nuggets e altri snack fritti, come gli anelli di cipolla in pastella.

Di recente, sono state aggiunte nel menù anche alcune proposte vegetariane e vegane: i Plat-Based Nuggets vegani (6 euro per 6 pezzi) e il Plant-Based Whopper (6,75 euro), completamente vegetale se si esclude l’aggiunta della maionese con uova.

Panini

Il prodotto di punta di BK sono naturalmente gli hamburger di carne (pollo e manzo), arricchiti con l’aggiunta di diverse verdure e salse. Si può scegliere se ordinare il panino singolarmente, oppure optare per il menù che include una porzione di patatine e una bevanda, in formato variabile. Inoltre, è possibile personalizzare il proprio hambuger con l’aggiunta di ulteriori ingredienti, spendendo una cifra variabile da pochi centesimi a 2 euro.

Il panino più famoso è il Whopper, creato nel 1957 e composto da pane con sesamo, carne alla griglia, poomodoro, cipolla fresca, lattuga, cetrioli, maionese e ketchup. Se si sceglie di ordinarlo singolarmente ha un costo di 5,95 euro, mentre optando per il menù medio si spendono 9,20 euro.

Il prezzo dei panini singoli, parte da 1,75 euro per un semplice Chicken Burger (cotoletta di pollo, lattuga e maionese) e arriva fino a 9,30 euro per i panini gourmet come il The Prosciutto di Parma Burger (carne alla griglia, maionese gourmet, cipolle fritte, soncino, prosciutto di Parma e scamorza bianca) e il The Parmigiano Reggiano Burger (carne alla griglia, Parmigiano Reggiano DOP, maionese gourmet, rucola, cipolle fresche fritte e bacon).

Snack e insalate

Per quanto riguarda gli snack, si spendono 2,60 euro per una porzione media di patatine fritte e 3,30 euro per le Supreme Fries. Per i Nugget di pollo il prezzo varia da 4,95 euro per 6 pezzi, fino a 6,30 per 9 pezzi.

Gli Onion Ring’s (anelli di cipolla pastellati) hanno un costo di 2,70 euro per una porzione media, che sale fino 4,50 euro per una porzione grande, mentre per i Chili Cheese Bite (pepite di formaggio fuso impanate) il prezzo varia da 3,90 euro per 6 pezzi a 4,70 euro per 9 pezzi.

Il prezzo delle insalate (prese singolarmente senza menù) è di circa 7,60 euro, sia per la versione al pollo croccante, sia per la variante con tonno. Il wrap di pollo con lattuga, pomodoro, cheddar e maionese ha invece un costo di 6 euro.