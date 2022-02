Kladdkaka: la ricetta originale della soffice torta svedese

Descrizione

La kladdkaka è una tradizionale torta al cioccolato tipica della cucina svedese, soffice e appiccicosa all’interno, croccante e friabile in superficie. La consistenza simil budino si ottiene grazie all’assenza di lievito e alla cottura veloce, mentre l’aroma inebriante del cioccolato fondente viene intensificato dall’aggiunta del cacao amaro. Scoprite come prepararla in casa seguendo la nostra ricetta.