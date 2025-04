Un’idea semplice che ha fatto il giro del mondo

Nel marzo del 2005, un’anziana signora ha pubblicato un annuncio su un blog per vendere un televisore usato, utilizzando una banana come riferimento per le dimensioni. Questo gesto, apparentemente innocuo, ha dato vita a un meme che ha attraversato i confini del web, trasformando la banana in una vera e propria unità di misura. L’espressione “banana for scale” è diventata un modo ironico per indicare le proporzioni degli oggetti nelle fotografie, e ha trovato spazio in numerosi contesti, dall’arte alla scienza.

La nascita di un meme iconico

Il meme ha preso piede nel 2010, quando un blogger ha utilizzato una banana per dimostrare le dimensioni di una cassaforte. Questo utilizzo ha suscitato l’ilarità degli utenti di Facebook, dando il via a una serie di battute e riferimenti alla banana. Tuttavia, è stato tra il 2012 e il 2013 che il fenomeno ha raggiunto il suo apice, grazie a una serie di infografiche e immagini condivise su piattaforme come Imgur e Reddit. La banana è diventata un simbolo di misurazione surreale, utilizzata per confrontare oggetti di ogni tipo, da computer a strumenti musicali.

Un simbolo della cultura pop e oltre

Oggi, la banana non è solo un frutto, ma un vero e proprio simbolo della cultura pop. Celebrità come Tom Hanks sono state coinvolte in questo fenomeno, con fan che chiedono loro di posare con una banana per foto memorabili. Inoltre, la banana ha ispirato la creazione di altre unità di misura bizzarre, come il “guitar for temperature”, dimostrando come la creatività degli utenti del web possa trasformare anche le idee più semplici in fenomeni globali. La banana, quindi, non è solo un alimento, ma un’icona che continua a far sorridere e a stimolare la fantasia di milioni di persone in tutto il mondo.