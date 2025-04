Milano Design Week: un evento imperdibile

La Milano Design Week, che si svolge dal 7 al 13 aprile, è un appuntamento annuale che attira appassionati di design e architettura da tutto il mondo. Quest’anno, il Salone del Mobile e il Fuorisalone promettono un calendario ricco di eventi, mostre e installazioni. Tra le varie iniziative, non mancano quelle dedicate al mondo dei cocktail, dove i migliori bar della città si preparano a stupire con drink innovativi e abbinamenti gourmet.

Eventi imperdibili nei cocktail bar milanesi

Uno degli eventi più attesi è l’installazione “Cohabitare” dello studio di design Formafantasma, che si terrà al Chiostro della Chiesa di San Marco. Qui, gli ospiti potranno degustare champagne Perrier-Jouët in un’atmosfera unica. Altra esposizione da non perdere è quella di Ginarte, che si svolgerà nelle vetrine di Argenteria Dabbene, nel cuore del Brera Design District, con un allestimento curato da Lissoni & Partners. La bottiglia di Ginarte, disegnata da Piero Lissoni, rappresenta un connubio tra arte e mixology.

Un’esperienza di mixology al Portrait Milano

Il cocktail bar Rumore, situato all’interno del Portrait Milano, ospiterà l’artista Jacopo Ascari per un progetto che celebra la città e l’arte della mixology. Durante l’evento, gli ospiti potranno gustare drink personalizzati e ricevere ritratti realizzati al momento dall’artista. Questa esperienza unica si arricchisce di musica live, creando un’atmosfera coinvolgente e festosa.

La guida ai migliori cocktail bar di lusso

Per chi cerca un’esperienza più intima, Cin Cin Milano offre una guida ai locali dove poter gustare cocktail esclusivi, tra cui quelli creati con Prosecco Doc. Tra i bar di lusso, spicca il Principe Bar, all’interno dell’Hotel Principe di Savoia, dove il bar manager Daniele Celli propone una drink list esclusiva, tra cui cocktail a base di Malfy Gin x Missoni. Inoltre, il Legendary Breakfast, in collaborazione con Legend Kombucha, offre un abbinamento unico tra kombucha e piatti gourmet.

Nuove aperture e tendenze nel panorama milanese

Milano non smette mai di sorprendere con nuove aperture. Il cocktail bar all’interno del ristorante giapponese IYO, gestito da Alessandro Marrano, offre un’esperienza nipponica con cocktail a base di ingredienti orientali. In zona Porta Venezia, un listening bar propone cocktail innovativi in un’atmosfera industriale, mentre un nuovo rooftop in piazza San Babila offre drink creativi e un’ottima vista sulla città. Ogni locale racconta una storia unica, riflettendo la vivacità e la creatività di Milano.