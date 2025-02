La carne coltivata: un’alternativa sostenibile

Negli ultimi anni, la carne coltivata ha guadagnato attenzione come una soluzione innovativa per soddisfare la crescente domanda di proteine animali. Questo tipo di carne, prodotta attraverso la coltivazione di cellule animali in laboratorio, promette di ridurre l’impatto ambientale e le problematiche etiche legate all’allevamento intensivo. Tuttavia, una delle domande più frequenti riguarda l’uso degli antibiotici nella produzione di carne coltivata.

Antibiotici e carne coltivata: un dilemma da affrontare

È vero che la carne coltivata è generalmente priva di antibiotici durante le fasi iniziali della produzione. Tuttavia, con l’aumento della scala produttiva, potrebbe diventare necessario utilizzare antibiotici per prevenire contaminazioni batteriche. Questo è un aspetto cruciale, poiché l’uso eccessivo di antibiotici nell’allevamento tradizionale ha portato a gravi problemi di salute pubblica, come l’antibiotico-resistenza.

Innovazioni nella riduzione degli antibiotici

Recenti studi condotti in Israele, supportati dal Good Food Institute, hanno proposto un’alternativa interessante per ridurre l’uso degli antibiotici nella carne coltivata. La soluzione consiste nell’utilizzo di miscele casuali di peptidi antimicrobici, note come RPM (Random Peptide Mixtures). Questi peptidi hanno dimostrato di essere efficaci contro batteri patogeni come E. coli e L. monocytogenes, senza compromettere la salute del microbioma umano.

La ricerca ha evidenziato che le RPM non solo possono ridurre i costi e i tempi di produzione, ma anche eliminare la necessità di purificare i peptidi antimicrobici tradizionali, rendendo il processo più efficiente. Questo approccio potrebbe rappresentare un passo avanti significativo nella produzione di carne coltivata, contribuendo a garantire un prodotto più sicuro e sostenibile.

Il futuro della carne coltivata

La carne coltivata rappresenta una risposta potenziale a molte delle sfide attuali legate alla produzione alimentare. Tuttavia, è essenziale continuare a monitorare e studiare l’uso degli antibiotici in questo settore. Con l’innovazione scientifica e la ricerca continua, è possibile che la carne coltivata possa diventare una fonte di proteine animali priva di rischi per la salute pubblica e l’ambiente.