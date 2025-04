La storia della colomba pasquale

La colomba pasquale è un dolce tradizionale italiano che rappresenta un simbolo di festa e rinascita. La sua origine risale agli anni ’30, quando Angelo Motta, un pioniere del marketing, decise di reinventare il panettone in una forma diversa, dando vita a questo dolce iconico. L’idea era quella di ottimizzare la produzione e destagionalizzare un prodotto costoso, rendendolo accessibile durante le festività pasquali.

Il marchio Motta e la sua evoluzione

Nel corso del secolo, l’azienda Motta ha attraversato diverse fasi, culminando con l’acquisizione da parte di Nestlé e successivamente del gruppo Bauli. Questa evoluzione ha portato a una diversificazione dei prodotti, con la colomba Motta che si posiziona nel segmento premium del mercato. La strategia del gruppo mira a mantenere la colomba Bauli come entry level, mentre la colomba Motta compete con marchi storici come Le Tre Marie, noti per la loro qualità.

La collaborazione con Bruno Barbieri

Recentemente, la colomba classica Motta ha visto la luce grazie a una collaborazione con lo chef Bruno Barbieri, noto per il suo approccio gourmet. Questa partnership ha l’obiettivo di elevare il profilo del prodotto, portando un tocco di raffinatezza a un dolce tradizionale. La colomba, pur mantenendo la sua essenza, si arricchisce di ingredienti selezionati e di un’attenzione particolare alla lavorazione, rendendola un’opzione interessante per chi cerca un dolce di alta qualità durante le festività.

Degustazione e ingredienti

La degustazione della colomba classica Motta è un’esperienza sensoriale che merita di essere condivisa. La consistenza soffice e il profumo avvolgente sono solo alcune delle caratteristiche che colpiscono al primo morso. Gli ingredienti, scelti con cura, contribuiscono a creare un equilibrio perfetto tra dolcezza e fragranza. La presenza di canditi e mandorle tostate arricchisce ulteriormente il sapore, rendendo ogni fetta un momento di pura gioia.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo della colomba classica Motta si colloca nella fascia alta del mercato, riflettendo la qualità degli ingredienti e la cura nella produzione. È possibile trovarla in vari punti vendita e online, rendendola accessibile a tutti coloro che desiderano portare un pezzo di tradizione sulla propria tavola pasquale.