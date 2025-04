La storia dei paccheri al pomodoro

I paccheri al pomodoro sono diventati un simbolo della cucina italiana, grazie all’abilità e alla creatività dei fratelli Cerea, proprietari del ristorante Da Vittorio a Brusaporto, vicino a Bergamo. Questa ricetta, lanciata oltre cinquant’anni fa, ha conquistato il palato di molte celebrità e appassionati di gastronomia, diventando un vero e proprio cult. La leggenda narra che l’ispirazione per questo piatto sia nata durante un viaggio a Disneyland, dove Vittorio Cerea e sua moglie Bruna assaporarono delle tagliatelle in bianco. Tornati a casa, decisero di reinterpretare il piatto utilizzando i paccheri e un sugo di pomodoro ricco e saporito.

Ingredienti e preparazione

Per preparare i paccheri al pomodoro, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità. La ricetta originale prevede l’uso di tre varietà di pomodoro: San Marzano, datterini di Pachino e cuore di bue. Questa combinazione permette di ottenere un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità, essenziale per il successo del piatto. La preparazione inizia con la cottura dei paccheri in abbondante acqua salata, mentre in una padella si prepara il sugo, facendo soffriggere i pomodori con olio extravergine d’oliva e aglio. Una volta cotti, i paccheri vengono mantecati con burro e parmigiano, creando una cremina vellutata che avvolge la pasta.

Il segreto della cremosità

Uno dei segreti per ottenere la famosa cremosità dei paccheri al pomodoro è la mantecatura a fuoco spento. Questo passaggio è cruciale per evitare che il parmigiano cagli, mantenendo così la consistenza desiderata. Inoltre, per un risultato impeccabile, è consigliabile passare la salsa attraverso una chinoise, un colino a maglie sottili, per eliminare eventuali grumi e ottenere una consistenza liscia e vellutata. Questo piccolo accorgimento può sembrare laborioso, ma il risultato finale ripaga ampiamente lo sforzo, regalando un’esperienza gastronomica unica.

Un’esperienza da vivere

Mangiare i paccheri al pomodoro non è solo un piacere per il palato, ma anche un’esperienza da vivere. Nei ristoranti dei fratelli Cerea, i commensali vengono accolti con un grande bavaglio di stoffa anti schizzo, con la scritta «Oggi sono goloso», che rende il momento del pasto ancora più speciale. Questa tradizione, che si può replicare anche a casa, sottolinea l’importanza del cibo come momento di condivisione e convivialità. Che siate a Bergamo, a Milano o in uno dei ristoranti del gruppo nel mondo, i paccheri al pomodoro rappresentano un viaggio nei sapori e nella storia della cucina italiana.