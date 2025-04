Un viaggio tra storia e sapori della pizza al formaggio di Jesi, un must per le festività pasquali.

Origini e tradizione della pizza di Jesi

La pizza di Jesi al formaggio è un piatto tipico delle Marche, particolarmente apprezzato durante il periodo pasquale. Questa preparazione, conosciuta anche come Pizza di Pasqua o Crescia di Pasqua, è un lievitato salato che rappresenta una tradizione culinaria radicata nella cultura marchigiana. La sua origine è legata alle celebrazioni pasquali, dove ogni famiglia custodisce gelosamente la propria ricetta, tramandata di generazione in generazione.

Ingredienti e preparazione

La ricetta della pizza di Jesi al formaggio è relativamente semplice, ma richiede un po’ di tempo e attenzione. Gli ingredienti principali includono farina, lievito di birra, pecorino, grana o parmigiano, e ricotta. L’impasto, simile a quello di un panettone, è caratterizzato dalla sua consistenza soffice e spumosa. Per prepararla, si inizia mescolando la farina con il lievito e acqua tiepida, creando un composto morbido che deve lievitare per circa due ore. Successivamente, si aggiungono le uova, lo strutto e i formaggi, fino a ottenere un impasto omogeneo.

Il momento della cottura

Una volta pronto, l’impasto viene trasferito in uno stampo a tronco di cono, alternando strati di pasta e cubetti di pecorino. Dopo un’ulteriore lievitazione di circa 45 minuti, la pizza viene infornata a 180 °C per circa 50 minuti. Il risultato finale è una preparazione dorata e profumata, che può essere servita sia tiepida che fredda. Questo piatto non è solo un simbolo della Pasqua, ma anche un ottimo accompagnamento per salumi e formaggi, rendendolo perfetto per un brunch festivo.

Un piatto da condividere

La pizza di Jesi al formaggio è più di un semplice alimento; è un modo per riunire la famiglia e gli amici attorno a una tavola imbandita. La sua presenza è quasi obbligatoria durante le festività pasquali, dove viene gustata con affetto e tradizione. Ogni morso racconta una storia, quella di una comunità che celebra le proprie radici attraverso il cibo. Se non l’hai mai provata, è il momento di scoprire questo delizioso piatto marchigiano e portare un pezzo di tradizione sulla tua tavola.