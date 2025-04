Scopri come preparare dei deliziosi crostini ai carciofi con mimosa, perfetti per ogni evento.

Ingredienti per i crostini ai carciofi con mimosa

Per realizzare questa ricetta, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

6 fette di pane

2 carciofi

20 olive

2 spicchi di aglio

Olio extravergine d’oliva

1 pizzico di sale

Tuorli di 2 uova sode

Panna fresca

Foglie di alloro

Preparazione dei crostini

Iniziamo con la preparazione dei crostini. Prendi le fette di pane e spennellale con un po’ d’olio extravergine d’oliva. Aggiungi le foglie di alloro spezzettate e gli spicchi d’aglio tagliati a pezzi. Inforna le fette di pane e tostale sotto il grill fino a quando non saranno dorate e croccanti. Questo passaggio è fondamentale per dare ai crostini una base saporita e croccante.

Preparazione dei carciofi

Passiamo ora ai carciofi. Elimina le foglie esterne più dure e taglia le punte. Con l’aiuto di uno scavino, svuota la parte centrale. Scottali in acqua bollente per circa 2 minuti, quindi scolali e asciugali bene. In una casseruola, disponi i carciofi in modo che stiano vicini tra loro, aggiungi le olive, le foglie di alloro e copri con olio. Cuoci a fuoco dolce per circa 30 minuti, fino a quando i carciofi non saranno teneri e saporiti.

Assemblaggio e presentazione

Una volta che i carciofi sono pronti, scolali dall’olio e tagliali a spicchi. Spalma i crostini con un pâté di olive, quindi disponi sopra gli spicchi di carciofo e le olive. Per un tocco finale, grattugia i tuorli sodi congelati sui crostini, creando un effetto mimosa. Monta la panna con un pizzico di sale e distribuiscila a fiocchetti sui crostini. Servi i crostini ai carciofi con mimosa come antipasto o aperitivo, e preparati a ricevere complimenti dai tuoi ospiti!