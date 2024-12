Un’esperienza culinaria unica

Immaginate di gustare una pizza mentre vi trovate sulla cima di un vulcano attivo. Questa è l’esperienza che offre Mario David García, il pizzaiolo guatemalteco che ha trasformato il vulcano Pacaya in un originale ristorante all’aperto. Con il titolo di “pizza più pericolosa al mondo”, questa avventura gastronomica attira turisti e avventurieri da ogni parte del globo. García ha trovato un modo innovativo per utilizzare la lava e la roccia vulcanica come strumenti di cottura, creando un piatto che non solo è delizioso, ma anche ricco di adrenalina.

La preparazione della pizza sul vulcano

La preparazione della pizza sul vulcano Pacaya è un processo affascinante. García utilizza la lava calda per cuocere le sue creazioni culinarie, indossando guanti resistenti al calore e occhiali protettivi per garantire la propria sicurezza. La sua pizzeria è operativa da cinque anni e ha visto un aumento della clientela, passando da due giorni a settimana a cinque. La vista mozzafiato e l’atmosfera unica rendono ogni visita un’esperienza indimenticabile. Tuttavia, lavorare su un vulcano attivo comporta dei rischi, come dimostrano le esperienze di García con le eruzioni e le nubi di zolfo.

La sicurezza prima di tutto

Nonostante i rischi, García assicura che la sicurezza è la sua priorità. Monitora costantemente l’attività del vulcano attraverso i bollettini dell’istituto meteorologico del Guatemala. “Il vulcano Pacaya è amichevole”, afferma, “e in una certa misura si lascia accarezzare e ammirare”. Questa affermazione, sebbene rassicurante, non deve far dimenticare che la natura è imprevedibile. I clienti possono godere di un’esperienza culinaria unica, ma devono essere consapevoli dei potenziali pericoli. Nonostante ciò, l’idea di mangiare una pizza preparata con lava vulcanica continua a catturare l’immaginazione di molti.