Il fascino delle ostriche

Le ostriche sono da sempre considerate un simbolo di lusso e raffinatezza nella cucina gourmet. Tra le varietà più pregiate, le ostriche Fines de claire si distinguono per il loro sapore unico e la loro qualità superiore. Questi molluschi, allevati nelle saline argillose di Saint-Vaast, in Francia, sono protetti da un marchio Igp che ne garantisce l’autenticità e la provenienza. Il loro gusto di nocciola e la consistenza morbida le rendono perfette per essere abbinate a piatti sofisticati, come il risotto all’ostrica.

Ingredienti e preparazione del risotto

Per preparare un risotto all’ostrica che stupisca i tuoi ospiti, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di alta qualità. Oltre alle ostriche Fines de claire, avrai bisogno di Champagne, burro acido, panna e un buon brodo vegetale. Inizia aprendo le ostriche e marinandole con succo di limone, preferibilmente quello di Amalfi, per esaltare il loro sapore. Nel frattempo, tosta il riso in una casseruola con scalogno tritato, sfumando con Champagne e bagnando con brodo vegetale bollente. La mantecatura finale con burro acido e panna darà al risotto una cremosità irresistibile.

Impiattamento e presentazione

Una volta pronto, distribuisci il risotto nei piatti e adagia le ostriche marinate sopra. Per un tocco finale, condisci con un olio al prezzemolo preparato mescolando prezzemolo tritato con olio e un pizzico di sale. Questo non solo arricchirà il piatto di sapore, ma aggiungerà anche un tocco di colore. Servire il risotto all’ostrica è un modo per trasformare una cena ordinaria in un’esperienza culinaria indimenticabile, perfetta per le festività o per una cena romantica.