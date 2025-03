Un nuovo episodio di tensione ha coinvolto il noto chef Carlo Cracco e gli attivisti di Ultima Generazione, un gruppo che si batte per la giustizia sociale e ambientale. La situazione è degenerata in un ristorante di Milano, dove gli attivisti hanno messo in scena una protesta che ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

Il contesto della protesta

Ultima Generazione ha lanciato una serie di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica e sulla disuguaglianza sociale. Questa volta, hanno scelto il ristorante di Cracco, un simbolo del lusso gastronomico, per chiedere che venga trasformato in una mensa della Caritas una volta alla settimana. La richiesta, sebbene provocatoria, mira a mettere in luce il contrasto tra il lusso e la povertà che affligge molte persone in Italia.

La dinamica dell’evento

Tre attivisti, dopo aver prenotato un tavolo, hanno iniziato la loro protesta all’interno del ristorante. Hanno versato vino sul tavolo e srotolato uno striscione con la scritta “Il Giusto Prezzo”, mentre uno di loro ha iniziato a filmare l’azione. La situazione ha attirato l’attenzione di Cracco, che ha reagito in modo inaspettato sottraendo il telefono a una delle attiviste. Questo gesto ha scatenato una serie di accuse, tra cui quella di rapina, da parte del gruppo di attivisti.

Le reazioni e le conseguenze

La reazione di Cracco ha sollevato un acceso dibattito. Mentre gli attivisti hanno denunciato l’accaduto, il noto chef ha risposto con una denuncia per manifestazione non autorizzata e violenza privata. La situazione ha diviso l’opinione pubblica, con alcuni che sostengono la causa degli attivisti e altri che difendono il diritto di Cracco di gestire il suo ristorante come meglio crede.

Chiara Pavan, chef del Venissa, ha commentato la situazione, sottolineando che l’accanimento su Cracco potrebbe essere controproducente per la causa degli attivisti. Ha evidenziato come i prezzi dei pasti nei ristoranti di alta gamma siano legati agli stipendi dei dipendenti e dei produttori, molti dei quali operano in modo più sostenibile rispetto ad altre realtà.

Un dialogo necessario

La questione solleva interrogativi importanti sulla responsabilità sociale dei ristoratori e sul ruolo degli attivisti nella sensibilizzazione delle problematiche sociali. Gli attivisti di Ultima Generazione invitano il pubblico a contattare Cracco per avviare un dialogo, sottolineando che una risposta simbolica potrebbe rappresentare un’opportunità per lanciare un messaggio forte e chiaro in un momento di crisi.

Questa vicenda mette in luce la complessità delle relazioni tra economia, ambiente e giustizia sociale, e invita a riflettere su come affrontare le sfide del nostro tempo in modo costruttivo e collaborativo.