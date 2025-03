Un dessert semplice e raffinato, perfetto per l'estate e le occasioni speciali

Ingredienti per la torta cuor di fragola

Per realizzare una deliziosa torta cuor di fragola, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

300 g di farina 00

200 g di zucchero

4 uova

100 g di burro fuso

1 bustina di lievito per dolci

250 g di marmellata di fragole

250 g di mascarpone

100 g di mandorle a lamelle

1 limone (succo e scorza)

Zucchero a velo per decorare

Preparazione della torta cuor di fragola

Iniziamo con la preparazione della base della torta. In una ciotola, monta le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi il burro fuso e mescola bene. Setaccia la farina con il lievito e incorpora gradualmente al composto, mescolando delicatamente per non smontare le uova. Infine, aggiungi la scorza di limone grattugiata.

Versa l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti. Una volta cotta, lascia raffreddare la torta su una gratella.

Assemblaggio e decorazione

Quando la torta è completamente fredda, tagliala a metà orizzontalmente. Spalma uno strato generoso di marmellata di fragole sulla base e copri con l’altra metà. In una ciotola a parte, lavora il mascarpone con il succo di limone fino a ottenere una crema liscia. Distribuisci la crema di mascarpone sulla superficie della torta e sui lati, livellando bene.

Per un tocco croccante, cospargi la torta con le mandorle a lamelle. Infine, spolvera con zucchero a velo per un effetto elegante e invitante. La tua torta cuor di fragola è pronta per essere servita!

Varianti della torta cuor di fragola

Esistono diverse varianti di questa torta che possono rendere il tuo dolce ancora più speciale. Una delle opzioni più golose è sostituire il mascarpone con panna montata, aggiungendo fragole fresche tagliate a fettine tra gli strati. Questo darà alla torta una freschezza unica, perfetta per le calde giornate estive.

Un’altra idea è quella di utilizzare una bagna al limoncello al posto dello sciroppo di zucchero, per un sapore più intenso e aromatico. Sperimenta con le decorazioni, aggiungendo frutta fresca o cioccolato fondente grattugiato per un tocco di classe.