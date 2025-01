I noodles: un fenomeno culinario in crescita

Negli ultimi anni, la passione per i noodles ha preso piede in Italia, specialmente grazie alla crescente popolarità del delivery. Questi alimenti, tipici della cucina orientale, in particolare cinese e giapponese, stanno conquistando i palati degli italiani. La loro versatilità e la facilità di preparazione li rendono una scelta ideale per chi cerca un pasto veloce e gustoso. I noodles, disponibili in diverse varianti come quelli di frumento, riso, mungo o grano saraceno, si possono ora trovare anche nei supermercati, compresi quelli istantanei, che promettono un pasto pronto in pochi minuti.

Attenzione alla salute: i rischi dei noodles istantanei

Tuttavia, non tutti i noodles sono uguali. Un’inchiesta del prestigioso quotidiano britannico Guardian ha sollevato preoccupazioni riguardo ai noodles istantanei, particolarmente quelli consumati regolarmente in alcune regioni del mondo. Secondo lo studio, l’elevato contenuto di sale presente nei condimenti essiccati utilizzati per questi noodles è correlato a un aumento esponenziale delle malattie cardiache. Questo mette in evidenza come i noodles istantanei possano essere considerati tra i peggiori junk food a livello globale, a differenza dei noodles freschi e tradizionali, che offrono un’alternativa più sana e nutriente.

La tradizione dei Lamian: un’arte culinaria

In Cina, i noodles freschi, come i Lamian, sono un vero e proprio simbolo della cucina tradizionale. Questi noodles, preparati a mano con farina di grano e acqua, richiedono abilità e pazienza. La loro preparazione è un’arte che prevede un processo di impasto e allungamento, fino a ottenere la lunghezza desiderata. I Lamian sono originari di Lanzhou, una città nella provincia di Gansu, e sono apprezzati per la loro consistenza elastica e il sapore autentico. Ristoranti come Bon Wei a Milano offrono un’esperienza culinaria unica, presentando piatti che celebrano questa tradizione.

Ricette da provare a casa

Se desideri cimentarti nella preparazione dei noodles, ecco alcune ricette del chef Zhang Guoqing che puoi provare a casa. La prima prevede l’uso di 600 g di farina di frumento e 500 cl di acqua, con un condimento a base di carne di maiale, cetriolo e salsa di fagioli gialli. Un’altra ricetta include frutti di mare e verdure, mentre una terza variante prevede pancetta, uova e germogli di soia. Ogni ricetta offre un’opportunità per esplorare i sapori della cucina cinese e per apprezzare la freschezza dei noodles fatti in casa.