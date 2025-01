Ingredienti per i timballini di anelletti siciliani

Per preparare i timballini di anelletti siciliani al forno con cavolfiore, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

400 g di anelletti

1 cavolfiore

80 g di caciocavallo

40 g di scamorza

60 g di parmigiano grattugiato

20 g di pinoli

30 g di uvetta

1 cipollotto

Olio extravergine d’oliva

Pangrattato

Sale e pepe q.b.

Burro q.b.

Preparazione dei timballini

Iniziate lavando il cavolfiore e dividetelo in cimette. Cuocetelo in acqua bollente salata per circa 10 minuti, scolandolo al dente. In una padella, soffriggete il cipollotto tagliato a rondelle con un filo d’olio. Aggiungete l’uvetta, precedentemente ammollata in acqua tiepida e ben strizzata, i pinoli tostati e le cimette di cavolfiore. Regolate di sale e pepe e cuocete a fuoco medio fino a quando il cavolfiore non si sarà leggermente colorito.

Cottura della pasta e assemblaggio

Cuocete gli anelletti nell’acqua di cottura del cavolfiore, scolateli al dente e conditeli con un filo d’olio e un fiocco di burro. Unite il caciocavallo, la scamorza, 60 g di parmigiano e le cimette di cavolfiore, mescolando bene per amalgamare tutti gli ingredienti. Distribuite il composto in 4 pirottini da forno e completate con una spolverizzata di pangrattato, un cucchiaio di parmigiano grattugiato e qualche fiocchetto di burro.

Finitura e servizio

Cuocete i timballini in forno già caldo a 180 °C per circa 20 minuti, finché non si sarà formata una crosticina dorata. Una volta sfornati, lasciateli riposare per qualche minuto prima di sformarli. Serviteli caldi, completando a piacere con fiori eduli, cimette di cavolfiore o erbe aromatiche fresche.

Questa ricetta, tramandata da generazioni, rappresenta un vero e proprio omaggio alla tradizione culinaria siciliana. I timballini di anelletti al forno con cavolfiore sono un piatto che unisce sapori semplici e genuini, perfetto per una cena in famiglia o per sorprendere gli ospiti con un tocco di Sicilia.