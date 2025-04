Un anno di contraddizioni per la ristorazione

Il 2024 si presenta come un anno di contraddizioni per la ristorazione italiana, secondo l’Osservatorio Ristorazione dell’agenzia RistoratoreTop. Da un lato, i consumi alimentari fuori casa hanno raggiunto un picco storico, superando i 96 miliardi di euro, il valore più alto dal periodo pre-pandemia. Dall’altro, il settore sta affrontando una crisi senza precedenti, con un saldo negativo di 19.019 attività chiuse rispetto a quelle aperte, il dato peggiore degli ultimi dieci anni.

Aumenti dei prezzi e crisi di fiducia

La crescita dei consumi è in parte attribuibile all’aumento dei prezzi dei menù, che hanno visto un incremento del 6% rispetto al 2023 e un 19% dal 2020. Questo rincaro è il risultato di un mix di fattori, tra cui l’inflazione e l’aumento dei costi operativi. Tuttavia, nonostante l’apparente prosperità rappresentata dai consumi, il numero di chiusure di ristoranti e locali è allarmante. Il 2024 segna il quarto anno consecutivo di calo delle attività registrate presso le Camere di Commercio, con un saldo di 10.719 nuove iscrizioni contro 29.019 cessazioni.

Analisi geografica delle chiusure

Geograficamente, i dati mostrano una disparità significativa. Roma si aggiudica il triste primato con -495 locali chiusi, mentre Bologna registra una percentuale di chiusure del 3% rispetto all’anno precedente. Al contrario, il Sud Italia sembra resistere meglio, con città come Palermo e Napoli che mostrano segni di crescita. Questi dati suggeriscono che la crisi non è uniforme e che alcune aree stanno trovando modi per adattarsi e prosperare.

Prospettive future e adattamento del settore

Lorenzo Ferrari, Presidente dell’Osservatorio Ristorazione e AD di RistoratoreTop, sottolinea che, nonostante i dati sui consumi possano sembrare incoraggianti, la realtà è ben diversa. La ristorazione italiana sta vivendo una crisi strutturale caratterizzata da una crescente sfiducia tra gli imprenditori. Mangiare al ristorante sta diventando un lusso per molti italiani, e le abitudini di consumo potrebbero cambiare drasticamente, anche per i clienti più facoltosi. Le attività che stanno avendo successo sono quelle che hanno saputo adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori, puntando su esperienze uniche e innovazione tecnologica.