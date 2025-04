Scopri come preparare una deliziosa pastiera napoletana in poco tempo

La pastiera napoletana è un dolce tradizionale che rappresenta un simbolo della Pasqua in Italia. Tuttavia, la sua preparazione può risultare complessa e richiedere molto tempo. Per chi desidera gustare questo dolce senza passare ore in cucina, esiste una versione semplificata che mantiene intatti i sapori autentici. In questo articolo, vi guideremo attraverso la preparazione di una pastiera napoletana facile, perfetta per le feste e per chi ha poco tempo a disposizione.

Ingredienti necessari

Per realizzare la pastiera napoletana facile, avrete bisogno di pochi ingredienti, facilmente reperibili. Ecco cosa vi servirà:

500 g di pasta frolla (preferibilmente già pronta)

300 g di grano cotto (in barattolo)

4 uova

250 g di zucchero

500 ml di latte

1 bustina di vanillina

Scorza di limone grattugiata

1 pizzico di sale

Questi ingredienti vi permetteranno di ottenere un dolce gustoso e profumato, senza dover seguire i lunghi passaggi della ricetta tradizionale.

Preparazione della pastiera napoletana facile

Iniziate preriscaldando il forno a 180°C. Nel frattempo, in una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungete il grano cotto, il latte, la vanillina, la scorza di limone e un pizzico di sale. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Stendete la pasta frolla in una teglia precedentemente imburrata e infarinata, lasciando un bordo alto per contenere il ripieno. Versate il composto di grano e uova all’interno della base di pasta frolla. Con la pasta frolla avanzata, potete creare delle strisce da posizionare sopra il ripieno, formando un motivo a griglia.

Infornate la pastiera per circa 45-50 minuti, o fino a quando la superficie non risulterà dorata. Una volta cotta, lasciatela raffreddare completamente prima di servirla. La pastiera napoletana è ancora più buona se lasciata riposare per un giorno, permettendo ai sapori di amalgamarsi.

Consigli per una pastiera perfetta

Per ottenere un risultato ottimale, è importante seguire alcuni semplici consigli. Se desiderate una consistenza più cremosa, potete aggiungere un po’ di crema pasticcera già pronta al composto di grano. Inoltre, sebbene la ricetta tradizionale preveda l’uso dello strutto, il burro è un’ottima alternativa che rende la pasta frolla altrettanto gustosa.

Infine, non dimenticate di decorare la vostra pastiera con zucchero a velo prima di servirla, per un tocco finale elegante e delizioso. Con questa ricetta facile, potrete sorprendere i vostri ospiti con un dolce tipico della tradizione napoletana, senza stressarvi in cucina.