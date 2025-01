Il contesto della produzione di avocado in Axarquia

Nella regione dell’Axarquia, in Spagna, la produzione di avocado sta affrontando sfide significative a causa della siccità e della gestione delle risorse idriche. Nonostante le difficoltà, alcune aree, come Torrox, riescono a mantenere una produzione costante grazie all’accesso a fonti d’acqua sotterranea. Alejandro Navas, rappresentante dell’asta Navas Carrillo S.L., sottolinea come la disponibilità di acqua dalle sorgenti montane abbia permesso ai coltivatori di irrigare le loro coltivazioni, garantendo così una produzione di avocado di qualità.

Le dinamiche del mercato degli avocado

Il mercato degli avocado è caratterizzato da una crescente domanda, sia a livello nazionale che internazionale. I grandi commercianti della provincia di Malaga acquistano direttamente dai campi, mentre i piccoli coltivatori, che non collaborano con i grandi operatori, si rivolgono alle aste per vendere i loro prodotti. Questo sistema permette di garantire prezzi competitivi, anche se la produzione è diminuita in alcune aree a causa della mancanza d’acqua. Le aste, quindi, giocano un ruolo cruciale nel mantenere i prezzi a livelli soddisfacenti per i produttori, nonostante le fluttuazioni del mercato.

La transizione verso la produzione di mango

Con l’aumento delle difficoltà nella coltivazione degli avocado, molti agricoltori stanno considerando di sostituire le loro piantagioni con mango, una coltura che richiede meno acqua e offre buone opportunità di mercato. La varietà Osteen di mango ha mostrato una produzione abbondante e stabile, con prezzi che si sono mantenuti competitivi. Inoltre, i mango Keitt stanno guadagnando popolarità, specialmente alla fine della stagione, quando i prezzi tendono ad aumentare. Questa transizione è supportata dalla crescente domanda di mango, che ha portato a una carenza di piante nei vivai, evidenziando l’interesse crescente per questa coltura.

Le prospettive future per i coltivatori di Axarquia

Guardando al futuro, i coltivatori di Axarquia devono affrontare la sfida di adattarsi a un clima in cambiamento e a una domanda di mercato in evoluzione. La sostituzione degli avocado con mango potrebbe rappresentare una soluzione sostenibile, ma richiede investimenti e pianificazione. La crescente attenzione verso pratiche agricole più sostenibili e l’ottimizzazione delle risorse idriche saranno fondamentali per garantire la redditività delle aziende agricole nella regione. Con l’aumento della domanda di mango e la stabilità dei prezzi, Axarquia potrebbe diventare un punto di riferimento per la produzione di mango in Spagna.