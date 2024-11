Origini storiche del panettone

Il panettone, dolce tipico della tradizione natalizia milanese, ha radici storiche che affondano nel passato. La sua origine è avvolta da leggende e tradizioni che risalgono all’epoca romana. Giovenale, poeta romano, scrisse: “Populus duas tantum res anxius optat panem et circenses”, evidenziando il desiderio del popolo per il pane e i giochi. Durante i festeggiamenti matrimoniali, era consuetudine preparare un pane di frumento, miele e frutta, che potrebbe essere considerato un precursore del panettone. Questo dolce, con la sua forma caratteristica e il suo ripieno ricco, è diventato un simbolo di festa e condivisione.

Il panettone nella tradizione milanese

Nel XIV secolo, il panettone era già parte integrante delle celebrazioni natalizie a Milano. Giorgio Valagussa, precettore della casa Sforza, documentò il rito del ciocco, in cui venivano serviti grandi pani di frumento durante la vigilia di Natale. La leggenda narra che i cuochi della corte del duca Ludovico Sforza crearono un pane a cupola per festeggiare il Natale, dando vita a quello che oggi conosciamo come panettone. La sua notorietà crebbe ulteriormente grazie a Paolo Biffi, un confettiere che nel 1847 preparò un panettone enorme per il Papa, consolidando la sua fama.

Il panettone artigianale e le sue caratteristiche

Oggi, il panettone artigianale è riconosciuto per la sua qualità e il suo sapore unico. La Camera di Commercio di Milano ha stabilito un disciplinare per la produzione del Panettone Tipico Della Tradizione Artigiana Milanese, che prevede l’uso di ingredienti freschi e naturali, come lievito madre, farina, burro e frutta candita. Questo processo di preparazione richiede tempo e attenzione, con una doppia lievitazione che conferisce al dolce la sua leggerezza e sofficità. A differenza del panettone industriale, quello artigianale non contiene additivi e conservanti, risultando così più ricco e profumato.

Il panettone come simbolo di pace e condivisione

Il panettone non è solo un dolce, ma un simbolo di pace e prosperità, specialmente durante il periodo natalizio. La tradizione di condividerlo con amici e familiari ricorda l’importanza della comunità e della solidarietà. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Dino Buzzati scrisse che i milanesi cercavano di rendere il Natale speciale, nonostante le difficoltà. Il panettone rappresenta quindi un momento di gioia e speranza, un dolce che unisce le persone e celebra la bellezza delle tradizioni.