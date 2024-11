Scopri come il panettone sospeso unisce la città in un gesto di condivisione e speranza.

Un simbolo di condivisione e speranza

Il panettone sospeso è diventato un simbolo di solidarietà e condivisione per i milanesi durante il periodo natalizio. Questa iniziativa, che ha preso piede nel 2019, permette a chiunque di acquistare un panettone in una delle pasticcerie aderenti, con la certezza che un altro panettone sarà donato a chi ne ha bisogno. L’idea è semplice ma potente: un piccolo gesto può portare gioia e speranza a chi vive in situazioni di difficoltà.

Le pasticcerie aderenti e le associazioni beneficiarie

Quest’anno, il Comune di Milano ha patrocinato l’iniziativa, coinvolgendo 13 pasticcerie della città. Tra queste, troviamo nomi noti come Davide Longoni, Gelsomina e Sant Ambroeus. Ogni pasticceria partecipa donando un panettone per ogni panettone sospeso acquistato, raddoppiando così l’impatto della donazione. I panettoni raccolti saranno distribuiti a diverse associazioni, tra cui La Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci e gli Hub di Aiuto Alimentare del Comune di Milano, che si occupano di supportare le famiglie in difficoltà.

Un messaggio di speranza attraverso l’arte

Quest’anno, l’iniziativa si arricchisce anche di un tocco artistico grazie alla collaborazione con l’artista PAO, che trasformerà i pancarri stradali in opere di street art. Questi “panettoni” porteranno un messaggio di condivisione e solidarietà, invitando i cittadini a partecipare attivamente all’iniziativa. Ogni pancarro avrà un QR code che rimanderà al sito panettonesospeso.org, dove sarà possibile informarsi e contribuire alla causa.

Un Natale di solidarietà

In un periodo di crescente incertezza economica, il panettone sospeso rappresenta un’opportunità per tutti di fare la differenza. Gloria Ceresa e Stefano Citterio, fondatori dell’Associazione Panettone Sospeso, sottolineano l’importanza di questo gesto: “Il panettone non è solo un dolce, ma un simbolo di calore e affetto. Ogni panettone donato può portare un momento di serenità a chi vive situazioni difficili”. L’invito è aperto a tutti: aziende e professionisti sono incoraggiati a scegliere il panettone sospeso come regalo natalizio, contribuendo così a una causa nobile.