Scopri le origini dell'insalata russa e come prepararla in modo tradizionale.

Origini dell’insalata russa

L’insalata russa, conosciuta anche come Insalata Olivier, è un piatto iconico che ha attraversato i confini e le culture. Inventata nel 1860 dal cuoco belga Lucien Olivier, questa insalata è diventata un simbolo della cucina russa. La sua creazione avvenne presso il ristorante Hermitage di Mosca, dove Olivier serviva piatti raffinati ai suoi ospiti aristocratici. La ricetta originale prevedeva ingredienti costosi come astice, caviale e tartufi, riflettendo il lusso e l’opulenza dell’epoca.

In Russia, l’insalata è conosciuta come “insalata italiana”, un nome che evidenzia l’influenza della cucina italiana sulla gastronomia russa. Tuttavia, la versione moderna ha subito delle trasformazioni, diventando più accessibile e composta principalmente da verdure cotte e maionese.

Ingredienti e preparazione

La preparazione dell’insalata russa è relativamente semplice, ma richiede attenzione ai dettagli per ottenere un risultato perfetto. Gli ingredienti principali includono patate, carote, piselli, uova sode e cetriolini, tutti uniti da una maionese fatta in casa. Ecco come procedere:

Iniziate lessando le patate e le carote, tagliate a cubetti, in acqua salata. Le patate richiedono circa 10 minuti di cottura, mentre le carote circa 7-8 minuti. Scolate le verdure e lasciatele raffreddare su un vassoio. Lessate i piselli in acqua bollente salata e scolateli una volta cotti. È fondamentale che tutte le verdure siano ben asciutte per evitare che l’insalata risulti acquosa.

Preparazione della maionese

Per la maionese, raccogliete nel bicchiere del frullatore un uovo intero, due tuorli, sale, senape, aceto di mele e succo di limone. Frullate brevemente per amalgamare gli ingredienti, quindi aggiungete l’olio a filo continuando a frullare fino a ottenere una consistenza soda. Una maionese ben fatta è essenziale per legare gli ingredienti dell’insalata.

Una volta che le verdure sono fredde, unitele in una ciotola insieme alle uova sode tagliate a pezzetti e ai cetriolini. Aggiungete la maionese e mescolate delicatamente fino a ottenere un composto omogeneo. Servite l’insalata russa in un piatto da portata, decorando a piacere con ciuffetti di maionese.