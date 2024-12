Un evento esclusivo per gli appassionati di pizza

Il 9 dicembre si avvicina e con esso l’attesissimo evento Di Pizza Umbria, un’occasione unica per tutti gli amanti della pizza di scoprire le pizzerie d’eccellenza della regione. Questo evento, riservato ai lettori di Dissapore e Garage Pizza, rappresenta un’opportunità imperdibile per assaporare le migliori creazioni culinarie del territorio, selezionate con cura e passione.

Un tour che celebra la pizza italiana

Di Pizza è un tour itinerante che ha già fatto tappa in diverse città italiane, tra cui Milano, Sicilia, Calabria e Napoli. Ogni evento ha come obiettivo quello di premiare le pizzerie che si distinguono per qualità e innovazione, creando un momento di condivisione e networking tra professionisti del settore e appassionati. La tappa finale in Umbria si preannuncia come un grande evento, dove verranno premiate 14 pizzerie che rappresentano il meglio della pizza umbra.

Come partecipare all’evento

La partecipazione a Di Pizza Umbria è gratuita, ma è necessario iscriversi tramite la piattaforma Eventbrite. Gli ospiti avranno l’opportunità di interagire con i pizzaioli, degustare le loro creazioni e assistere a performance live. La location scelta per questo evento è la pizzeria Degusto ad Umbertide, che aprirà le sue porte a partire dalle ore stabilite per accogliere tutti gli appassionati.

Premiazione delle pizzerie d’eccellenza

Durante la serata, le pizzerie premiate non solo presenteranno le loro specialità, ma si confronteranno anche con una giuria di esperti del settore. Questo momento di valutazione e celebrazione culminerà con la premiazione delle 14 pizzerie d’eccellenza, che riceveranno un’esclusiva targa in riconoscimento del loro impegno e della loro qualità.

Un evento supportato da partner prestigiosi

Di Pizza Umbria è realizzato grazie al supporto di partner di prestigio come Molini Pivetti, Radoff, Bob Robotics, Solania, Frantoi Cutrera e Emme Distribuzione, oltre ai partner tecnici Impera Birrificio Artigianale e Arnaldo Caprai Viticoltore. Questo evento non è solo una celebrazione della pizza, ma anche un’opportunità per mettere in luce il talento e la creatività dei pizzaioli umbri.