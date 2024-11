Un momento storico per la gastronomia thailandese: il ristorante Sorn, situato nel cuore di Bangkok, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento delle tre stelle Michelin. Questo traguardo segna un’importante evoluzione della scena culinaria del paese, che finalmente ottiene il riconoscimento che merita a livello internazionale.

Il viaggio di Sorn verso il successo

Lo chef autodidatta Supaksorn “Ice” Jongsiri ha guidato Sorn verso il successo, proponendo una cucina thailandese autentica e innovativa. La sua filosofia culinaria si basa sull’utilizzo di ingredienti freschi provenienti da tutte le quattordici province della Thailandia meridionale, creando piatti che raccontano la ricchezza della tradizione locale. Da quando ha esordito nella guida Michelin Thailandia nel 2019 con una stella, Sorn ha rapidamente guadagnato notorietà, raddoppiando il riconoscimento l’anno successivo e mantenendo il suo status di bistellato fino a quest’anno.

Un’esperienza gastronomica unica

La cucina di Sorn è caratterizzata da un approccio libero e autoriale, che evita le influenze europee e si concentra sulla tradizione thailandese. Questo ristorante non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza che celebra la cultura gastronomica del paese. Gli ispettori Michelin hanno descritto il processo di prenotazione come “estremamente meticoloso”, con un costo di circa 7200 baht (circa 200 euro), ma assicurano che l’esperienza vale ogni centesimo.

Un riconoscimento per la cucina thailandese

Con l’assegnazione della prima stella a Sorn, la Thailandia entra ufficialmente nella mappa gastronomica mondiale. Gwendal Poullenec, direttore internazionale delle guide Michelin, ha dichiarato che il 2025 rappresenta un anno storico per la Thailandia, sottolineando la ricchezza e la diversità della cucina locale. La guida Michelin ha incluso un totale di 462 locali, tra cui sette bistellati e ventotto stellati, dimostrando l’ampia varietà e qualità della gastronomia thailandese.

Questo riconoscimento non solo celebra il talento di chef Ice, ma evidenzia anche come la cucina thailandese possa competere a livello globale, mescolando tradizione e modernità in un contesto che accoglie nuove tendenze. Sorn è un esempio luminoso di come la cucina locale possa essere reinterpretata con creatività e rispetto, offrendo al mondo un assaggio della vera Thailandia.