Cos’è la salmonella e come si diffonde

La salmonella è un batterio responsabile di infezioni alimentari, noto per causare la salmonellosi. Questo microrganismo è stato scoperto nel 1886 dallo scienziato Daniel Elmer Salmon e, ad oggi, esistono oltre 2000 varianti di salmonella, chiamate sierotipi. I più comuni sono S. enteritidis e S. typhimurium, frequentemente isolati in caso di infezioni trasmesse da alimenti.

La contaminazione da salmonella può avvenire in vari momenti della filiera alimentare: durante la produzione, la preparazione o anche dopo la cottura, se non si seguono le corrette pratiche igieniche. È fondamentale prestare attenzione, poiché la salmonella non è visibile a occhio nudo e può trovarsi in diversi alimenti, in particolare carne, uova e prodotti lattiero-caseari.

Rischi e sintomi della salmonellosi

I soggetti più vulnerabili alle infezioni da salmonella sono i bambini, gli anziani e le donne in gravidanza. I sintomi si manifestano generalmente tra le 6 e le 72 ore dopo l’ingestione di cibi contaminati e possono variare da disturbi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea, a forme più gravi con complicazioni extraintestinali.

È importante riconoscere i sintomi precocemente per poter intervenire tempestivamente. In caso di infezione grave, è consigliato il ricovero in ospedale, dove si possono somministrare terapie antibiotiche mirate per contrastare il batterio.

Prevenzione: come difendersi dalla salmonella

Per prevenire le infezioni da salmonella, è essenziale adottare alcune buone pratiche igieniche in cucina. Ecco alcuni consigli utili:

Lavare le mani frequentemente, soprattutto dopo aver maneggiato carne cruda o uova.

frequentemente, soprattutto dopo aver maneggiato carne cruda o uova. Cuocere gli alimenti a temperature adeguate per uccidere eventuali batteri presenti.

a temperature adeguate per uccidere eventuali batteri presenti. Separare gli alimenti crudi da quelli cotti per evitare contaminazioni incrociate.

crudi da quelli cotti per evitare contaminazioni incrociate. Conservare gli alimenti in modo corretto, mantenendo le temperature adeguate in frigorifero.

Seguendo queste semplici regole, è possibile ridurre significativamente il rischio di contrarre infezioni da salmonella e garantire una maggiore sicurezza alimentare.