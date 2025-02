Un angolo di verde e solidarietà a Milano

Nel cuore di Milano, all’interno del Parco Lambro, si trova la Trattoria Solidale, un luogo dove la gastronomia incontra l’inclusione sociale. Circondata da una natura rigogliosa, questa trattoria rappresenta un rifugio per chi cerca un’esperienza culinaria autentica e sostenibile. Qui, i visitatori possono gustare piatti preparati con ingredienti biologici coltivati nell’orto della struttura, mentre si godono la bellezza del paesaggio circostante.

Un menù che racconta storie di inclusione

Il menù della Trattoria Solidale è un vero e proprio viaggio nel gusto. Tra le specialità offerte, si possono trovare taglieri vegetariani, gnocchetti sardi con Gorgonzola Dop e guanciale croccante, e ossobuco con gremolada e risotto alla milanese. Ogni piatto è preparato con cura dai ragazzi con disabilità cognitive che frequentano la scuola di cucina adiacente, offrendo loro l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite. Questo approccio non solo promuove l’inclusione, ma garantisce anche un’alta qualità gastronomica.

Formazione e opportunità per i giovani

La Trattoria Solidale è il risultato di un’iniziativa della Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca e del Consorzio Sir, che si occupano di formazione professionale per giovani con disabilità. Attraverso corsi specifici, i ragazzi possono apprendere le basi della cucina e della falegnameria, preparandosi per un futuro lavorativo. Le classi, composte da un numero limitato di studenti, permettono un’attenzione personalizzata e un ambiente di apprendimento stimolante.

Un supporto a 360 gradi

Oltre alla formazione culinaria, il Consorzio Sir offre anche supporto psicologico e consulenze per affrontare le difficoltà relazionali e il bullismo. Questo approccio integrato è fondamentale per garantire un percorso di crescita completo per i ragazzi, che spesso provengono da contesti familiari fragili. Inoltre, l’agenzia per il lavoro del consorzio si impegna a facilitare l’inserimento lavorativo di queste persone, collaborando con aziende che desiderano offrire opportunità a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

Un futuro di esperienze culinarie

La Trattoria Solidale non si limita a proporre piatti della tradizione italiana, ma si apre anche a cucine internazionali, offrendo agli studenti la possibilità di esplorare nuove culture gastronomiche. Masterclass con chef rinomati e visite a aziende del settore alimentare arricchiscono ulteriormente il percorso formativo, preparando i ragazzi a un futuro nel mondo della ristorazione.