Origini e tradizione della bagna cauda

La bagna cauda è un piatto tradizionale del Piemonte, che affonda le radici nella cultura gastronomica della regione. Il suo nome, che significa “salsa calda”, riflette la sua preparazione unica, che prevede l’uso di ingredienti semplici ma ricchi di sapore. Questo intingolo è composto principalmente da olio extra vergine di oliva, aglio e acciughe, e viene tradizionalmente servito con verdure di stagione.

La bagna cauda viene tipicamente preparata durante i mesi più freddi, a partire dal Giorno dei Morti, il 2 novembre, e rappresenta un momento di convivialità e condivisione. Ogni anno, in Piemonte, si celebra il Bagna Cauda Day, un evento che riunisce appassionati e buongustai per gustare questo piatto iconico.

Ingredienti e preparazione

La preparazione della bagna cauda è un’arte che richiede attenzione e cura. Per realizzarla, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità. La ricetta tradizionale prevede l’uso di un’intera testa d’aglio a persona, ma esistono varianti più leggere che riducono la quantità di aglio, rendendo il piatto più delicato.

Per preparare la bagna cauda, si inizia scaldando l’olio in un recipiente di terracotta o rame, dove si sciolgono le acciughe a fuoco basso. Successivamente, si aggiungono gli spicchi d’aglio, privati dell’anima e tagliati a metà, e si cuoce il tutto per alcuni minuti. Una volta pronto, il composto può essere frullato per ottenere una consistenza cremosa, e si può arricchire con prezzemolo tritato per un tocco di freschezza.

Come servire la bagna cauda

La bagna cauda è tradizionalmente servita in recipienti speciali, mantenuta calda da una fiammella sottostante. Si accompagna con una selezione di verdure crude, come peperoni, carote, ravanelli e indivia, che vengono intinte nella salsa calda. Questa combinazione di sapori e consistenze rende la bagna cauda un piatto unico e irresistibile, perfetto per le cene in compagnia durante l’autunno e l’inverno.

Inoltre, la bagna cauda può essere personalizzata secondo i gusti, aggiungendo ingredienti come uova strapazzate o altre verdure di stagione. Ogni famiglia piemontese ha la propria versione, rendendo questo piatto un simbolo di tradizione e creatività culinaria.