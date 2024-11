Un riconoscimento per le eccellenze gastronomiche

Il panorama gastronomico italiano continua a sorprendere e a deliziare i palati con le sue innumerevoli specialità. Tra queste, le steak house si sono affermate come veri e propri templi della carne, dove la qualità e l’innovazione si fondono per offrire esperienze culinarie uniche. Secondo il network Braciami Ancora, i due ristoranti che si sono distinti nel 2025 sono I Due Cippi di Saturnia e la Braseria di Osio Sotto, entrambi premiati con il massimo riconoscimento di tre fiamme.

La qualità della carne al primo posto

La selezione delle steak house da parte di Braciami Ancora si basa su criteri rigorosi, che includono la qualità della materia prima, l’innovazione nei metodi di cottura e la competenza nel servizio. Michele Ruschioni, fondatore del network, sottolinea l’importanza di offrire carne proveniente da allevamenti virtuosi, capace di esaltare i sapori attraverso tecniche di cottura all’avanguardia. Questo approccio non solo valorizza l’esperienza al ristorante, ma educa anche i clienti a scegliere carne di qualità per il consumo domestico.

Un viaggio gastronomico da Nord a Sud

La classifica di Braciami Ancora evidenzia come il concetto di steak house sia apprezzato in tutto il Paese, da Nord a Sud. I Due Cippi di Saturnia e la Braseria di Osio Sotto rappresentano l’apice di questa tendenza, con menù dedicati alla carne che riflettono un impegno costante verso l’eccellenza. I ristoranti premiati non solo offrono piatti straordinari, ma anche un’atmosfera che celebra il culto della brace e la cura del dettaglio. La passione per la carne di alta qualità è palpabile in ogni piatto servito, rendendo ogni visita un’esperienza memorabile.

Premi speciali e riconoscimenti

Oltre alla classifica delle migliori steak house, Braciami Ancora ha anche assegnato premi speciali, tra cui il riconoscimento per la miglior steak house aperta da italiani in Europa. Questo dimostra come la tradizione culinaria italiana stia conquistando anche il mercato internazionale, portando con sé la passione e la qualità che contraddistinguono la nostra gastronomia. La Braseria di Osio Sotto, con il suo menù innovativo e la sua attenzione al cliente, si è guadagnata un posto d’onore in questa classifica, rappresentando un esempio da seguire per tutti gli appassionati di carne.