Un evento di grande rilevanza internazionale

Le Special Olympics 2025 si svolgeranno a Torino dall’8 al 10 febbraio, portando in scena un evento straordinario che coinvolgerà circa 1500 atleti con disabilità intellettive provenienti da oltre 100 Paesi. Questa manifestazione non è solo una competizione sportiva, ma un’importante occasione per promuovere valori di inclusione, unità e coraggio. Fondate nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver, le Special Olympics hanno come motto il celebre “Lasciatemi vincere. Ma se non posso vincere, lasciatemi essere coraggioso nel tentativo di farcela”. Questo messaggio rappresenta l’essenza stessa dell’evento, che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’inclusione sociale.

Un supporto sanitario dedicato agli atleti

Per garantire il benessere degli atleti, è stata creata l’area Healthy Athletes, che offrirà servizi medici gratuiti durante l’evento. Con oltre 250 professionisti medici e sanitari volontari, si prevede di effettuare più di 5000 visite in tre giorni. La dott.ssa Alice Volpini, coordinatrice nazionale dell’area salute, sottolinea l’importanza di fornire un ambiente accogliente e professionale per tutti gli atleti, aiutandoli a prendersi cura di sé e a fare scelte salutari. I programmi di Healthy Athletes sono progettati per seguire protocolli sanitari specifici per le persone con disabilità intellettive, garantendo un supporto adeguato e personalizzato.

Consigli nutrizionali per una performance ottimale

La nutrizione gioca un ruolo cruciale nella preparazione degli atleti. Gli esperti di Health Promotion forniscono indicazioni su come seguire una dieta equilibrata per migliorare le performance sportive. La colazione è fondamentale per fornire energia, mentre spuntini sani come frutta e frutta secca possono mantenere alte le potenzialità del corpo. Durante il pranzo, è importante includere carboidrati, proteine e verdure per garantire energia senza appesantire. La cena deve essere leggera ma nutriente, favorendo un buon riposo notturno. Inoltre, è essenziale mantenere un’adeguata idratazione, con un consumo di almeno 2 litri d’acqua al giorno, evitando bevande zuccherate e gassate.