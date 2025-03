Ingredienti per le patellette fresche

Per realizzare delle deliziose patellette fresche, avrai bisogno di ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

300 g di farina di grano duro

3 uova

1 pizzico di sale

Acqua q.b. per impastare

Inizia a preparare l’impasto mescolando la farina con le uova e il sale. Aggiungi acqua poco alla volta fino a ottenere una consistenza elastica. Lascia riposare l’impasto per circa 30 minuti.

Preparazione della salsa di alici

Per la salsa di alici, procurati:

200 g di alici fresche

2 pomodori maturi

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Peperoncino (facoltativo)

In una padella, scalda l’olio e aggiungi l’aglio tritato. Quando inizia a dorarsi, unisci le alici e i pomodori tagliati a cubetti. Cuoci a fuoco lento fino a quando le alici si sciolgono e i pomodori si ammorbidiscono. Aggiungi peperoncino a piacere per un tocco piccante.

Preparazione della panura profumata

La panura croccante è un elemento fondamentale per arricchire il piatto. Ecco come prepararla:

100 g di pane raffermo

50 g di pecorino grattugiato

Prezzemolo fresco tritato q.b.

Scorza di limone grattugiata (facoltativa)

Frulla il pane raffermo fino a ottenere delle briciole. In una padella, tosta le briciole con un filo d’olio, il pecorino e il prezzemolo. Se desideri un sapore più fresco, aggiungi la scorza di limone. Tosta fino a doratura.

Assemblaggio del piatto

Una volta che la pasta è pronta, lessala in abbondante acqua salata. Scolala e saltala in padella con la salsa di alici per amalgamare i sapori. Servi le patellette calde, spolverizzando generosamente con la panura croccante. Questo piatto è perfetto per un pranzo in famiglia o una cena con amici, portando in tavola il sapore autentico del mare.

Varianti e suggerimenti

Questa ricetta è estremamente versatile. Puoi sostituire le alici con tonno sott’olio per una versione più delicata o utilizzare ricotta di pecora per un’alternativa vegetariana. Sperimenta con ingredienti freschi e scopri nuove combinazioni di sapori!