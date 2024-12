Un nuovo capitolo nella ristorazione di lusso

Leonardo Del Vecchio Jr continua a sorprendere il mondo della ristorazione con la sua incessante espansione. Dopo aver inaugurato tre ristoranti a Milano in meno di due anni, il giovane imprenditore si prepara a lanciare un nuovo locale che promette di elevare ulteriormente il suo impero gastronomico. Questa volta, il focus sarà su una delle carni più pregiate al mondo, la Rubia Gallega, proveniente direttamente dalla Galizia, in Spagna.

La crescita dell’impero di Del Vecchio Jr

Il percorso di Del Vecchio Jr nel settore della ristorazione è iniziato nel settembre 2022 con l’apertura di Vesta, un ristorante di pesce che ha subito catturato l’attenzione degli amanti della cucina. A questo è seguita, nel aprile 2023, l’apertura di Casa Fiori Chiari, un locale che ha saputo combinare tradizione e innovazione. Infine, la Trattoria del Ciumbia ha fatto il suo debutto giusto in tempo per le festività natalizie, consolidando la presenza di Del Vecchio Jr nel panorama culinario milanese.

Il progetto Carnissage: un ristorante di lusso

Il nuovo ristorante, chiamato Carnissage, si preannuncia come un tassello di lusso all’interno di un mosaico gastronomico più ampio. Situato in via Varese a Milano, il locale avrà come protagonista la carne di Rubia Gallega, un taglio rinomato per la sua qualità e sapore. Del Vecchio Jr, attraverso la sua società LMDV Capital, diventa secondo azionista della Amazing Meat Srl, che gestirà il ristorante. Questo progetto non è solo un’apertura isolata, ma rappresenta l’inizio di una catena di ristoranti che potrebbero sorgere in diverse località italiane.

Un futuro promettente per la ristorazione di alta qualità

Le ambizioni di Del Vecchio Jr non si fermano qui. Con l’acquisto del Twiga di Flavio Briatore, il giovane imprenditore dimostra di avere una visione chiara e ambiziosa per il futuro. L’intenzione di espandere il brand Carnissage in altre città italiane suggerisce che la sua strategia mira a mantenere un’identità forte e riconoscibile, pur adattandosi alle diverse realtà locali. La potenza di fuoco finanziaria e la capacità di attrarre investimenti sono senza dubbio elementi chiave per il successo di questa iniziativa.