Quanto si spende mediamente per mangiare nel ristorante L'Oca a Cisterna di Latina? Location, specialità in menù e prezzi.

L’Oca Ristorante è un elegante agriturismo a Cisterna di Latina, che propone un ricco menù incentrato sulle specialità tipiche della cucina agropontina, con antipasti, primi e secondi piatti preparati con verdure di produzione locale e carni pregiate, in particolare di oca e anatra.

Il ristorante sorge nelle ridenti campagne di Doganella di Ninfa, una piccola frazione di Cisterna, in cui si respira un’atmosfera rilassata e conviviale. Gli ambienti interni sono arredati in stile rustico, con soffitti con travi in legno a vista, luci soffuse e un ampio camino in cui vengono cotte le carni alla brace: la vera specialità del ristorante.

L’Oca Ristorante si trova precisamente in via Corana 74 e apre esclusivamente nel fine settimana:

il venerdì a cena dalle 19.30 alle 00.00, la domenica a pranzo dalle 12.30 alle 17.00, e il sabato sia a pranzo che a cena.

Menù

Il menù del ristorante propone innumerevoli specialità tipiche della tradizione agropontina e più in generale delle cucina contadina italiana, con un’ampia selezione di antipasti, primi e secondi piatti in cui predominano i salumi, i formaggi e la carne.

Una cena presso L’OCA ristorante costa mediamente 65 euro e comprende un antipasto, un primo, un secondo piatto e un dolce.

Antipasti

La specialità del ristorante è il cosiddetto Antipasto dell’Oca: un ricco tagliere che comprende diversi salumi e tagli di carne (di oca, agnello, maiale e manzo), formaggi alpestri e fritti, serviti con una rivisitazione della ribollita toscana.

Il tagliare viene servito in porzioni da 2 persone e ha un costo di 26 euro.

Tra gli antipasti è possibile scegliere anche altre specialità, tra cui:

prosciutto affumicato d’oca (24 euro)

prosciutto di maialino nero dei Monti Lepini con guanciale cotto (14 euro)

tagliere di formaggi di alpeggio (16 euro)

Primi piatti

I primi piatti hanno un costo medio di 14 euro e comprendono diverse specialità a base di pasta fresca fatta in casa, tra cui gli scialatielli tipici della cucina campana, i tortelli e i ravioli ripieni.

Ecco alcuni dei primi piatti presenti in menù:

ribollita toscana con pane croccante;

con pane croccante; scialatielli con guanciale, pecorino e tartufo;

paccheri con ragù d’oca , prosciutto d’oca e funghi porcini;

, prosciutto d’oca e funghi porcini; tortelli ripieni di asparagi serviti con crema di zafferano, fiori di zucca croccanti e pistacchio di Bronte;

ripieni di asparagi serviti con crema di zafferano, fiori di zucca croccanti e pistacchio di Bronte; ravioli ripieni di Chianina e Lardo di Colonnata, conditi con salvia e pepe rosa;

ripieni di Chianina e Lardo di Colonnata, conditi con salvia e pepe rosa; cicchettoni di patate e porchetta d’oca, con fonduta di formaggio di alpeggio e tartufo nero pregiato.

Secondi piatti

I secondi piatti hanno un prezzo medio di 20 euro e comprendono innumerevoli specialità cotte alla brace:

stracotto di manzo al tartufo;

al tartufo; stinchetti di maialino da latte con funghi porcini ed erbette selvatiche;

con funghi porcini ed erbette selvatiche; manzetta selvatica vino rosso;

stinco di agnello servito su crema di finocchi ed erbe aromatiche;

servito su crema di finocchi ed erbe aromatiche; coscio d’oca alla brace servito su radicchio cotto alla brace e riduzione di vino rosso;

alla brace servito su e riduzione di vino rosso; coscette di anatra servite con agretti e arancia amara;

servite con agretti e arancia amara; suprema di pollo francese con cipolle rosse caramellate;

tagliata di maiale patanegra ;

; costine di patanegra alla brace con battuto di rosmarino e pepe rosa;

alla brace con battuto di rosmarino e pepe rosa; filetto di cervo servito con salsa di frutti di bosco;

servito con salsa di frutti di bosco; filetto di manzetta prussiana.

Si può scegliere di accompagnare il secondo con un contorno di verdure di stagione o con delle patate arrosto aromatizzate con paprika dolce e rosmarino.