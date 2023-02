Descrizione

Volete preparare dei dolcetti semplici, leggeri e sfiziosi che piacciano a tutta la famiglia e siano senza uova, latte e burro? Nulla di impossibile: provate le nostre frittelle di mele e cannella al forno. Ve le abbiamo già proposte in versione classica, ma credeteci se vi diciamo che questa variante vegana non ha nulla da invidiare alla ricetta originale. Queste deliziose frittelline di mela sono un vero e proprio comfort food, perfette da assaporare al mattino, come goloso spuntino o come dessert invernale dal profumo caldo e speziato.