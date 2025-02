Un attacco alla scienza agricola

Negli ultimi anni, si è assistito a un crescente vandalismo nei confronti della scienza applicata all’agricoltura, come dimostrano i recenti atti di danneggiamento ai vigneti sperimentali. Questi episodi non sono solo atti isolati, ma riflettono un atteggiamento ostile verso l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo. La notte tra il 12 e il 13 febbraio, un gruppo di vandali ha distrutto piante di vite nel vigneto sperimentale TEA, situato nel veronese, un progetto pionieristico che rappresenta un passo avanti nella lotta contro le malattie delle piante.

Le tecniche di evoluzione assistita

Le tecniche di evoluzione assistita (TEA) sono un approccio innovativo che mira a migliorare le piante attraverso modifiche mirate al loro DNA. Queste tecniche permettono di conferire resistenza a malattie come la peronospora, un fungo che ha devastato i vigneti italiani nel 2023. La differenza fondamentale tra TEA e OGM risiede nel fatto che le prime utilizzano geni di specie compatibili, mentre gli OGM possono includere geni di specie completamente diverse. Questo approccio non solo è più sicuro, ma può anche ridurre l’uso di pesticidi chimici, contribuendo a una viticoltura più sostenibile.

Un futuro incerto per la viticoltura

La resistenza alle innovazioni scientifiche ha conseguenze dirette sul futuro della viticoltura e dell’agricoltura in generale. Se la ricerca continua a essere ostacolata da atti di vandalismo e da un clima di scetticismo verso la scienza, il rischio è quello di compromettere la qualità e la sostenibilità delle produzioni agricole. La storia ci insegna che l’innovazione è fondamentale per affrontare le sfide del settore, come dimostrano i successi ottenuti con l’innesto di viti resistenti alla fillossera nel passato. Ignorare i progressi scientifici significa mettere a repentaglio non solo il patrimonio vitivinicolo, ma anche il reddito di migliaia di famiglie di agricoltori.

La necessità di un dialogo costruttivo

È fondamentale avviare un dialogo costruttivo tra scienziati, agricoltori e consumatori per superare le paure infondate legate alle tecniche di evoluzione assistita. La scienza non deve essere demonizzata, ma piuttosto vista come un alleato nella lotta per un’agricoltura più sostenibile e produttiva. Solo attraverso la collaborazione e la comprensione reciproca sarà possibile garantire un futuro prospero per la viticoltura e per l’agricoltura in generale.