Descrizione

Ci sono innumerevoli modi per preparare la macedonia: il più classico consiste nel mescolare diverse varietà di frutta, ma si possono ottenere delle ottime macedonie anche utilizzando due soli tipi di frutta (come la macedonia di pesca e lamponi con mascarpone), o un frutto soltanto. Oggi vi proponiamo la macedonia di fragole: una deliziosa ricetta primaverile ideale da preparare con l’arrivo della bella stagione e delle prime fragole fresche. Potete abbinarla a della panna montata zuccherata, delle crema pasticcera o della crema al mascarpone, per creare un raffinato dessert adatto anche alle occasioni speciali.