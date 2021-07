Descrizione

La maionese vegana di pomodorini è una deliziosa alternativa alla classica maionese e al ketchup, indicata non solo per chi segue un’alimentazione vegana, ma anche per chi ama sperimentare ricetta nuove. La nostra maionese al pomodoro si prepara in pochi attimi con olio extravergine d’oliva, sale e aceto di vino rosso. Ricca di gusto, aromatica e colorata: perfetta da servire con delle verdure e utilizzare come ingrediente nella preparazione di antipasti e finger food.