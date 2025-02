La semifinale di Masterchef Italia

La quattordicesima edizione di Masterchef Italia è giunta al suo momento cruciale: la semifinale. Domani, 20 febbraio, i cinque cuochi amatoriali rimasti in gara si sfideranno in prove che promettono di essere memorabili. Anna, Franco, Jack, Mary e Simone sono pronti a dare il massimo per conquistare un posto nella finale, evitando l’eliminazione da parte dei temuti giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri.

Le sfide in arrivo

La semifinale si aprirà con la Mystery Box, il cui tema sarà “matrimonio”. A presentarla ci sarà una coppia speciale: Eleonora Riso, vincitrice della scorsa edizione, e Niccolò Califano. I concorrenti dovranno dimostrare la loro creatività e abilità culinarie, utilizzando ingredienti che richiamano l’atmosfera di un matrimonio. La tensione è palpabile, poiché ogni piatto potrebbe essere decisivo per il loro futuro nel programma.

Invention Test con un chef stellato

Successivamente, i concorrenti affronteranno l’invention test, una prova che metterà alla prova le loro capacità culinarie. Amanda Eriksson, chef con una stella Michelin al ristorante Wood Restaurant in Val d’Aosta, guiderà questa sfida. I partecipanti dovranno lavorare con ingredienti tipici della tradizione gastronomica svedese e valdostana, come fontine affumicate e gnocchi, creando piatti che stupiranno i giudici. Sarà un momento cruciale per dimostrare la loro versatilità e creatività in cucina.

Prova in esterna al ristorante tre stelle Michelin

La tensione aumenterà ulteriormente con una prova in esterna presso il ristorante Quattro Passi di Nerano, un locale storico della famiglia Mellino, che ha ottenuto il massimo riconoscimento della guida Michelin. I concorrenti dovranno gestire un servizio di alta classe, affrontando le sfide di un ambiente professionale e le aspettative elevate dei clienti. Questa prova rappresenta un’opportunità unica per dimostrare le loro capacità in un contesto di alta ristorazione.

Il Pressure Test finale

Infine, il Pressure Test deciderà quali concorrenti accederanno alla finale. Questa prova, considerata la più impegnativa della stagione, metterà a dura prova le abilità culinarie e la resistenza psicologica dei partecipanti. Solo i più forti e determinati riusciranno a superare questa sfida e a conquistare un posto nella serata finale di Masterchef Italia, prevista per giovedì 27 febbraio.