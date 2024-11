Un’idea che celebra l’amicizia

La recente collaborazione tra McDonald’s e la superstar della musica pop Taylor Swift ha dato vita a un menu speciale, il Bestie Bundle, concepito per celebrare l’amicizia. Questo pacchetto include due panini Junior Chicken, due porzioni di patatine fritte, due bibite e, per rendere l’esperienza ancora più unica, due braccialetti dell’amicizia collezionabili. L’idea alla base di questa iniziativa è semplice e diretta: condividere un pasto con un amico, un concetto che risuona profondamente con i valori di amicizia e connessione che Taylor Swift promuove nei suoi brani.

Un lancio controverso

Nonostante l’idea accattivante, il lancio del Bestie Bundle ha suscitato un acceso dibattito tra le fan di Taylor Swift, le cosiddette Swifties. Il menu sarà disponibile solo in Canada, lasciando le fan americane a bocca asciutta. Questo ha portato a una serie di reazioni sui social media, dove molte utenti hanno espresso il loro disappunto per essere escluse da questa iniziativa. Frasi come “Darei qualsiasi cosa per un braccialetto dell’amicizia di McDonald’s” hanno iniziato a circolare, evidenziando il desiderio di partecipare a questa celebrazione dell’amicizia.

Un prezzo accessibile ma una disponibilità limitata

Il prezzo del Bestie Bundle è fissato a 13 dollari, un costo che si colloca nella media per un pasto di fast food. Tuttavia, la limitata disponibilità del menu ha sollevato interrogativi. Le fan si sono chieste se il numero di braccialetti collezionabili, cinque in totale, fosse sufficiente per soddisfare la domanda. Inoltre, le istruzioni per scambiare i braccialetti durante i concerti di Taylor Swift hanno aggiunto un ulteriore elemento di esclusività, ma anche di frustrazione per chi non potrà partecipare a tali eventi.

Il potere dei social media

La notizia del lancio è stata diffusa attraverso TikTok, un canale che ha amplificato le reazioni delle fan. Molte di loro hanno utilizzato la piattaforma per esprimere il loro disappunto, creando un dibattito acceso sulla giustizia di questa esclusività canadese. Le reazioni variano da